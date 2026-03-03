Is this page helpful?

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

22

24.2

25

25.3

2.84

3.1

3.15

4.02

150.8

4

40

50

60

70

5

8

9

12

340

8

63

84

90

100

8

12

14

18

420

16

120

143

154

200

14.3

17.8

19.4

23

460

32

323

340

355

390

14.5

17.9

19.9

23.9

440

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

77

82

85

91

15

16

16

17

10.4274

2

84

96

97

98

16

17

17

18

20.429

4

88

98

103

108

17

18

18

19

35.485

8

106

113

115

118

22

23

24

24

57.592

16

128

149

153

160

31

34

35

36

92.004

32

192

206

210

229

49

53

54

56

123.642

64

305

364

385

418

99

112

115

121

152.836

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

373

371

406

440

88

105

108

114

1.036

2

4080

7515

8111

8680

110

160

200

218

1.08

# of streams

Throughput (RTFX)

1

3.94927

2

4.22968

4

4.32184

6

4.33257

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

17

19

19.3

20

2.5

3.035

3.08

3.16

185

4

30

42

50

60

4

6

7

9

430

8

60

80

80

90

6

10

11

14

500

16

100

120

130

2000

7.7

13

14.6

18.2

500

32

200

230

242

500

9.5

13

14.6

18.63

700

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

96

104

104

105

25

27

27

28

7.58652

2

121

129

130

132

25

26

26

28

12.8315

4

84

96

99

101

16

17

17

19

39.7693

8

104

112

113

115

22

23

23

24

62.6207

16

115

131

132

139

26

27

27

28

105.581

32

152

168

176

188

37

41

42

44

140.663

64

238

258

263

268

61

67

68

70

170.573

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

265

265

295

309

59

65

67

71

1.553

2

2740

5525

5672

6118

80

124

135

149

1.529

# of streams

Throughput (RTFX)

1

6.03871

2

6.60842

4

6.72419

6

6.74131

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

21.5

24.3

24.7

25.5

2.4

3.3

3.5

4

162

4

40

55

60

70

5

7

8

10

300

8

60

80

86

100

6.8

10

11

13

440

16

100

122

133

170

9.7

14.4

16.4

21

600

32

300

310

320

2000

12

17

19.4

24

500

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

56

64

64

73

6

7

7

7

16

2

57

64

65

69

7

7

7

8

29

4

62

70

76

82

8

10

10

10

49

8

67

75

78

79

11

11

11

12

88

16

89

101

106

110

18

19

20

20

125

32

137

163

166

171

33

37

38

39

145

# of streams

Latency to first audio (ms)

Latency between audio chunks (ms)

Throughput (RTFX)

avg

p90

p95

p99

avg

p90

p95

p99

1

327

329

344

361

77

93

96

102

1.182

2

3967

6917

7213

8187

94

139

161

190

1.2

# of streams

Throughput (RTFX)

1

4.8313

2

5.09014

4

5.22121

6

5.28647
