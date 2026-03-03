|
# of streams
|
Latency to first audio (ms)
|
Latency between audio chunks (ms)
|
Throughput (RTFX)
|
avg
|
p90
|
p95
|
p99
|
avg
|
p90
|
p95
|
p99
|
1
|
22
|
24.2
|
25
|
25.3
|
2.84
|
3.1
|
3.15
|
4.02
|
150.8
|
4
|
40
|
50
|
60
|
70
|
5
|
8
|
9
|
12
|
340
|
8
|
63
|
84
|
90
|
100
|
8
|
12
|
14
|
18
|
420
|
16
|
120
|
143
|
154
|
200
|
14.3
|
17.8
|
19.4
|
23
|
460
|
32
|
323
|
340
|
355
|
390
|
14.5
|
17.9
|
19.9
|
23.9
|
440
|
1
|
77
|
82
|
85
|
91
|
15
|
16
|
16
|
17
|
10.4274
|
2
|
84
|
96
|
97
|
98
|
16
|
17
|
17
|
18
|
20.429
|
4
|
88
|
98
|
103
|
108
|
17
|
18
|
18
|
19
|
35.485
|
8
|
106
|
113
|
115
|
118
|
22
|
23
|
24
|
24
|
57.592
|
16
|
128
|
149
|
153
|
160
|
31
|
34
|
35
|
36
|
92.004
|
32
|
192
|
206
|
210
|
229
|
49
|
53
|
54
|
56
|
123.642
|
64
|
305
|
364
|
385
|
418
|
99
|
112
|
115
|
121
|
152.836
|
1
|
373
|
371
|
406
|
440
|
88
|
105
|
108
|
114
|
1.036
|
2
|
4080
|
7515
|
8111
|
8680
|
110
|
160
|
200
|
218
|
1.08
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
3.94927
|
2
|
4.22968
|
4
|
4.32184
|
6
|
4.33257
|
1
|
17
|
19
|
19.3
|
20
|
2.5
|
3.035
|
3.08
|
3.16
|
185
|
4
|
30
|
42
|
50
|
60
|
4
|
6
|
7
|
9
|
430
|
8
|
60
|
80
|
80
|
90
|
6
|
10
|
11
|
14
|
500
|
16
|
100
|
120
|
130
|
2000
|
7.7
|
13
|
14.6
|
18.2
|
500
|
32
|
200
|
230
|
242
|
500
|
9.5
|
13
|
14.6
|
18.63
|
700
|
1
|
96
|
104
|
104
|
105
|
25
|
27
|
27
|
28
|
7.58652
|
2
|
121
|
129
|
130
|
132
|
25
|
26
|
26
|
28
|
12.8315
|
4
|
84
|
96
|
99
|
101
|
16
|
17
|
17
|
19
|
39.7693
|
8
|
104
|
112
|
113
|
115
|
22
|
23
|
23
|
24
|
62.6207
|
16
|
115
|
131
|
132
|
139
|
26
|
27
|
27
|
28
|
105.581
|
32
|
152
|
168
|
176
|
188
|
37
|
41
|
42
|
44
|
140.663
|
64
|
238
|
258
|
263
|
268
|
61
|
67
|
68
|
70
|
170.573
|
1
|
265
|
265
|
295
|
309
|
59
|
65
|
67
|
71
|
1.553
|
2
|
2740
|
5525
|
5672
|
6118
|
80
|
124
|
135
|
149
|
1.529
|
# of streams
|
Throughput (RTFX)
|
1
|
6.03871
|
2
|
6.60842
|
4
|
6.72419
|
6
|
6.74131
|
1
|
21.5
|
24.3
|
24.7
|
25.5
|
2.4
|
3.3
|
3.5
|
4
|
162
|
4
|
40
|
55
|
60
|
70
|
5
|
7
|
8
|
10
|
300
|
8
|
60
|
80
|
86
|
100
|
6.8
|
10
|
11
|
13
|
440
|
16
|
100
|
122
|
133
|
170
|
9.7
|
14.4
|
16.4
|
21
|
600
|
32
|
300
|
310
|
320
|
2000
|
12
|
17
|
19.4
|
24
|
500
|
1
|
56
|
64
|
64
|
73
|
6
|
7
|
7
|
7
|
16
|
2
|
57
|
64
|
65
|
69
|
7
|
7
|
7
|
8
|
29
|
4
|
62
|
70
|
76
|
82
|
8
|
10
|
10
|
10
|
49
|
8
|
67
|
75
|
78
|
79
|
11
|
11
|
11
|
12
|
88
|
16
|
89
|
101
|
106
|
110
|
18
|
19
|
20
|
20
|
125
|
32
|
137
|
163
|
166
|
171
|
33
|
37
|
38
|
39
|
145
|
1
|
327
|
329
|
344
|
361
|
77
|
93
|
96
|
102
|
1.182
|
2
|
3967
|
6917
|
7213
|
8187
|
94
|
139
|
161
|
190
|
1.2
|
1
|
4.8313
|
2
|
5.09014
|
4
|
5.22121
|
6
|
5.28647