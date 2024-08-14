API References for DOCA 2.8.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  BlueField DPUs / SuperNICs & DOCA  API References for DOCA 2.8.0  4. Data Fields

4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

a
doca_flow_match_condition
action_handle
doca_flow_ct_actions
action_idx
doca_flow_actions
doca_flow_ct_actions
action_type
doca_flow_crypto_action
doca_flow_crypto_encap_action
addr
doca_gather_list
urom_plugin_iface
doca_dpa_dev_buf
addr_lookup
urom_domain_lookups_iface
aging_conn_id
doca_flow_ct_aging_conn_event
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
aging_core
doca_flow_ct_cfg
aging_init_cb
doca_flow_ct_aging_ops
aging_ops
doca_flow_ct_cfg
aging_query_delay_s
doca_flow_ct_cfg
aging_sec
doca_flow_monitor
aging_shutdown_cb
doca_flow_ct_aging_ops
aging_timer_cb
doca_flow_ct_aging_ops
alg
doca_flow_resource_meter_cfg
algo_desc_addr
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_desc_size
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_id
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_major_version
doca_pcc_dev_algo_meta_data
algo_minor_version
doca_pcc_dev_algo_meta_data
allgather
doca_urom_domain_oob_coll

B

b
doca_flow_match_condition
base_core_id
doca_flow_ct_cfg
bit_offset
doca_flow_desc_field
buf
doca_flow_ct_pkt
bufs
doca_dpa_dev_buf_arr

C

cbs
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cir
doca_flow_monitor
doca_flow_resource_meter_cfg
class_id
doca_flow_geneve_option
close
urom_plugin_iface
code
doca_rmax_stream_error
doca_flow_header_icmp
coll_info
doca_urom_domain_oob_coll
color_mode
doca_flow_resource_meter_cfg
conn
doca_flow_ct_aging_conn_event
conn_id
doca_flow_ct_pkt
conn_info
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
conn_sync_cb
doca_flow_ct_aging_ops
conn_version
doca_flow_ct_aging_conn
counter_type
doca_flow_monitor
crypto
doca_flow_actions
crypto_encap
doca_flow_actions
crypto_id
doca_flow_crypto_action
ctr_id
doca_flow_ct_aging_counter_state
doca_flow_ct_aging_counter
ctr_origin
doca_flow_ct_aging_conn
ctr_origin_id
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
ctr_reply
doca_flow_ct_aging_conn
ctr_reply_id
doca_flow_ct_aging_conn_update_info
ctr_shared
doca_flow_ct_aging_conn
current_sn
doca_flow_resource_query

D

data
doca_flow_ct_meta
doca_flow_geneve_option
doca_pcc_np_dev_response_packet
data_mask
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
data_offset
doca_flow_header_tcp
data_size
doca_flow_crypto_encap_action
data_sz_be
doca_flow_ct_pkt
decap_cfg
doca_flow_actions
decap_type
doca_flow_actions
desc_array
doca_flow_action_descs
dest_id
urom_worker_cmd_desc
urom_worker_notif_desc
direction
doca_flow_ct_cfg
DOCA_STRUCT_START
urom_plugin_iface
domain
doca_flow_shared_resource_cfg
domain_iface
urom_worker_ctx
dscp_ecn
doca_flow_header_ip4
dst_ip
doca_flow_header_ip4
doca_flow_ct_match6
doca_flow_ct_ip6
doca_flow_ct_ip4
doca_flow_ct_match4
doca_flow_header_ip6
dst_mac
doca_flow_header_eth
dst_port
doca_flow_header_l4_port
dup_filter_sz
doca_flow_ct_cfg

E

ebs
doca_flow_resource_meter_cfg
eir
doca_flow_resource_meter_cfg
elements
doca_flow_ordered_list
elements_count
doca_rmax_in_stream_result
encap
doca_flow_resource_encap_cfg
doca_flow_mirror_target
encap_cfg
doca_flow_actions
encap_data
doca_flow_crypto_encap_action
encap_type
doca_flow_actions
entry
urom_worker_cmd_desc
urom_worker_notif_desc
entry_user_ctx_size
doca_flow_ct_cfg
esn_en
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
esp_sn
doca_flow_tun
esp_spi
doca_flow_tun
eth
doca_flow_resource_decap_cfg
doca_flow_header_format
eth_vlan
doca_flow_header_format
doca_flow_resource_decap_cfg

F

field_string
doca_flow_desc_field
flags
doca_flow_ct_cfg
doca_flow_actions
doca_flow_header_tcp
doca_flow_match
flags_fragment_offset
doca_flow_header_ip4
flow_label
doca_flow_header_ip6
flow_log_cb
doca_flow_ct_cfg
fwd
doca_flow_mirror_target
doca_flow_resource_mirror_cfg

G

geneve
doca_flow_tun
geneve_options
doca_flow_tun
gre_key
doca_flow_tun
gtp_teid
doca_flow_tun

H

hairpin
doca_flow_ct_meta
has_crypto_encap
doca_flow_actions
has_encap
doca_flow_mirror_target
has_push
doca_flow_actions
hash_type
doca_flow_ct_cfg
hdrextlen
doca_flow_header_psp
hop_limit
doca_flow_header_ip6

I

icmp
doca_flow_header_format
icv_len
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
icv_size
doca_flow_crypto_encap_action
id
doca_urom_service_plugin_info
ident
doca_flow_header_icmp
identification
doca_flow_header_ip4
idx
doca_flow_ordered_list
doca_flow_fwd
iface
urom_worker_ctx
implicit_iv
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
inner
doca_flow_match
inner_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
inner_ip4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
inner_ip_fragmented
doca_flow_parser_meta
inner_l2_type
doca_flow_parser_meta
inner_l3_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l3_type
doca_flow_parser_meta
inner_l4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l4_ok
doca_flow_parser_meta
inner_l4_type
doca_flow_parser_meta
inuse
doca_flow_ct_aging_counter_state
ip4
doca_flow_header_format
doca_flow_ct_actions
doca_flow_entropy_format
ip6
doca_flow_ct_actions
doca_flow_header_format
doca_flow_entropy_format
ipsec_syndrome
doca_flow_parser_meta
ipv4
doca_flow_ct_match
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6
doca_flow_ct_match
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_ipv6
doca_flow_ct_pkt
is_l2
doca_flow_resource_encap_cfg
doca_flow_resource_decap_cfg
is_last
doca_flow_ct_pkt
is_tcp
doca_flow_ct_aging_conn
doca_flow_ct_pkt
iv
doca_flow_header_psp

K

key
doca_flow_crypto_key_cfg
key_cfg
doca_flow_resource_psp_cfg
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
key_present
doca_flow_tun
key_type
doca_flow_crypto_key_cfg

L

l2_valid_headers
doca_flow_header_format
doca_flow_resource_decap_cfg
l3_type
doca_flow_entropy_format
doca_flow_header_format
l4_port
doca_flow_header_udp
doca_flow_header_tcp
doca_flow_ct_actions
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
l4_type_ext
doca_flow_header_format
doca_flow_entropy_format
label
doca_flow_header_mpls
last_hit_s
doca_flow_ct_aging_counter
len
urom_worker_notify
urom_worker_cmd
doca_gather_list
doca_dpa_dev_buf
lifetime_threshold
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
limit_type
doca_flow_monitor
doca_flow_resource_meter_cfg

M

mark
doca_flow_meta
match_inner
doca_flow_ct_direction_cfg
match_on_class_mode
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
memblk_ptr_arr
doca_rmax_in_stream_result
memblk_ptr_arr_len
doca_rmax_in_stream_result
memh_lookup
urom_domain_lookups_iface
message
doca_rmax_stream_error
meta
doca_flow_ct_pkt
doca_flow_ct_actions
doca_flow_match
doca_flow_actions
meta_action_bits
doca_flow_ct_cfg
meta_modify_mask
doca_flow_ct_direction_cfg
meta_user_bits
doca_flow_ct_cfg
meta_zone_mask
doca_flow_ct_cfg
metadata
doca_flow_ct_match6
doca_flow_ct_match4
meter_color
doca_flow_parser_meta
meter_init_color
doca_flow_monitor
meter_type
doca_flow_monitor
mkey_lookup
urom_domain_lookups_iface
mmap
doca_dpa_dev_buf
mpls
doca_flow_tun

N

n_conn_counter_asymmetric
doca_flow_ct_cfg
n_oob_indexes
doca_urom_domain_oob_coll
n_total_conns
doca_flow_ct_aging_ctx
n_total_counters
doca_flow_ct_aging_ctx
nat64
doca_flow_actions
nb_action_desc
doca_flow_action_descs
nb_arm_queues
doca_flow_ct_cfg
nb_arm_sessions
doca_flow_ct_cfg
nb_ctrl_queues
doca_flow_ct_cfg
nb_user_actions
doca_flow_ct_cfg
net_type
doca_flow_crypto_encap_action
next
doca_gather_list
next_pipe
doca_flow_fwd
next_proto
doca_flow_header_ip4
doca_flow_header_ip6
doca_flow_header_geneve
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_match6
nexthdr
doca_flow_header_psp
notif_pack
urom_plugin_iface
nr_counter
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_decap
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_encap
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_meter
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_mirror
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_psp
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_queues
doca_flow_resource_rss_cfg
nr_rss
doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
nr_targets
doca_flow_resource_mirror_cfg
num_of_queues
doca_flow_fwd
nvgre_flow_id
doca_flow_tun
nvgre_vs_id
doca_flow_tun

O

o_c
doca_flow_header_geneve
offset
doca_flow_ct_pkt
oob_index
doca_urom_domain_oob_coll
op
doca_flow_ct_aging_conn_event
open
urom_plugin_iface
operation
doca_flow_match_condition
option_class
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_len
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
option_type
doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
ordered_list_pipe
doca_flow_fwd
original_l3_type
doca_flow_nat64_action
outer
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
outer_flags
doca_flow_resource_rss_cfg
outer_ip4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
outer_ip_fragmented
doca_flow_parser_meta
outer_l2_type
doca_flow_parser_meta
outer_l3_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l3_type
doca_flow_parser_meta
outer_l4_checksum_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l4_ok
doca_flow_parser_meta
outer_l4_type
doca_flow_parser_meta

P

parser_meta
doca_flow_match
doca_flow_actions
payload_len
doca_flow_header_ip6
pbs
doca_flow_resource_meter_cfg
pipe
doca_flow_fwd
pir
doca_flow_resource_meter_cfg
pkt_meta
doca_flow_meta
plugin_cmd
urom_worker_cmd
plugin_ctx
urom_worker_ctx
plugin_name
doca_urom_service_plugin_info
plugin_notif
urom_worker_notify
pop
doca_flow_actions
port_id
doca_flow_fwd
port_meta
doca_flow_parser_meta
progress
urom_plugin_iface
protocol
doca_flow_tun
psp_syndrome
doca_flow_parser_meta
ptr
doca_data
push
doca_flow_actions

Q

queue_depth
doca_flow_ct_cfg
queues_array
doca_flow_resource_rss_cfg

R

random
doca_flow_parser_meta
raw
doca_rdma_gid
req_free
doca_urom_domain_oob_coll
req_test
doca_urom_domain_oob_coll
res_cryptofst
doca_flow_header_psp
reserved
urom_worker_notify
doca_dpa_dev_buf
doca_dpa_dev_buf_arr
resource_type
doca_flow_ct_actions
doca_flow_crypto_action
rss_hash_func
doca_flow_resource_rss_cfg
doca_flow_fwd
rss_inner_flags
doca_flow_fwd
rss_outer_flags
doca_flow_fwd
rss_queues
doca_flow_fwd
rule_pkt
doca_flow_ct_worker_callbacks

S

s_d_ver_v
doca_flow_header_psp
salt
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
seg_lookup
urom_domain_lookups_iface
seqn_first
doca_rmax_in_stream_result
shared_counter_id
doca_flow_monitor
shared_decap_id
doca_flow_actions
shared_encap_id
doca_flow_actions
shared_meter_id
doca_flow_monitor
shared_mirror_id
doca_flow_monitor
shared_resources_kpi
doca_flow_tune_server_kpi_res
shared_rss_id
doca_flow_fwd
size
doca_flow_ordered_list
doca_pcc_np_dev_response_packet
sn_en
doca_flow_crypto_action
sn_initial
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
sn_offload_type
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
spi
doca_flow_header_psp
src
doca_flow_ct_meta
src_ip
doca_flow_ct_match6
doca_flow_header_ip4
doca_flow_ct_match4
doca_flow_ct_ip4
doca_flow_header_ip6
doca_flow_ct_ip6
src_mac
doca_flow_header_eth
src_port
doca_flow_header_l4_port
status
urom_worker_notify

T

target
doca_flow_fwd
doca_flow_resource_mirror_cfg
tci
doca_flow_header_eth_vlan
tcp
doca_flow_header_format
tcp_session_del_s
doca_flow_ct_cfg
tcp_timeout_s
doca_flow_ct_cfg
timeout
doca_flow_ct_aging_conn
total_bytes
doca_flow_ct_aging_counter
doca_flow_resource_query
total_len
doca_flow_header_ip4
total_pkts
doca_flow_ct_aging_counter
doca_flow_resource_query
traffic_class
doca_flow_header_ip6
transport
doca_flow_header_format
doca_flow_entropy_format
ts_first
doca_rmax_in_stream_result
ts_last
doca_rmax_in_stream_result
ttl
doca_flow_header_ip4
tun
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
doca_flow_actions
tunnel_type
doca_flow_ct_cfg
type
doca_flow_header_icmp
urom_worker_cmd
urom_worker_notify
doca_flow_ip_addr
doca_flow_tune_server_kpi_res
doca_flow_fwd
doca_flow_header_eth
doca_flow_push_action
doca_flow_ct_meta
doca_flow_tun
doca_flow_action_desc
doca_flow_geneve_option

U

u32
doca_flow_ct_meta
doca_flow_meta
u64
doca_data
udp
doca_flow_header_format
udp_timeout_s
doca_flow_ct_cfg
urom_context
urom_worker_cmd
urom_worker_notify
user_ctx
doca_flow_ct_aging_ctx

V

v
doca_flow_ct_aging_conn
val
doca_flow_tune_server_kpi_res
valid
doca_flow_ct_aging_conn
vc
doca_flow_header_psp
ver_opt_len
doca_flow_header_geneve
version
doca_urom_service_plugin_info
version_ihl
doca_flow_header_ip4
vni
doca_flow_header_geneve
vxlan_dst_port
doca_flow_ct_cfg
vxlan_group_policy_id
doca_flow_tun
vxlan_next_protocol
doca_flow_tun
vxlan_tun_id
doca_flow_tun
vxlan_tun_rsvd1
doca_flow_tun
vxlan_type
doca_flow_tun

W

width
doca_flow_match_condition
win_size
doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
worker_cb
doca_flow_ct_cfg
worker_cmd
urom_worker_cmd_desc
urom_plugin_iface
worker_init
doca_flow_ct_worker_callbacks
worker_notif
urom_worker_notif_desc
worker_release
doca_flow_ct_worker_callbacks

Z

zone_match_mask
doca_flow_ct_direction_cfg

© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Aug 14, 2024
content here