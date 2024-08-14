4. Data Fields
Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:
A
- a
- doca_flow_match_condition
- action_handle
- doca_flow_ct_actions
- action_idx
- doca_flow_actions
- doca_flow_ct_actions
- action_type
- doca_flow_crypto_action
- doca_flow_crypto_encap_action
- addr
- doca_gather_list
- urom_plugin_iface
- doca_dpa_dev_buf
- addr_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- aging_conn_id
- doca_flow_ct_aging_conn_event
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- aging_core
- doca_flow_ct_cfg
- aging_init_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- aging_ops
- doca_flow_ct_cfg
- aging_query_delay_s
- doca_flow_ct_cfg
- aging_sec
- doca_flow_monitor
- aging_shutdown_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- aging_timer_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- alg
- doca_flow_resource_meter_cfg
- algo_desc_addr
- doca_pcc_dev_algo_meta_data
- algo_desc_size
- doca_pcc_dev_algo_meta_data
- algo_id
- doca_pcc_dev_algo_meta_data
- algo_major_version
- doca_pcc_dev_algo_meta_data
- algo_minor_version
- doca_pcc_dev_algo_meta_data
- allgather
- doca_urom_domain_oob_coll
B
- b
- doca_flow_match_condition
- base_core_id
- doca_flow_ct_cfg
- bit_offset
- doca_flow_desc_field
- buf
- doca_flow_ct_pkt
- bufs
- doca_dpa_dev_buf_arr
C
- cbs
- doca_flow_resource_meter_cfg
- doca_flow_monitor
- cir
- doca_flow_monitor
- doca_flow_resource_meter_cfg
- class_id
- doca_flow_geneve_option
- close
- urom_plugin_iface
- code
- doca_rmax_stream_error
- doca_flow_header_icmp
- coll_info
- doca_urom_domain_oob_coll
- color_mode
- doca_flow_resource_meter_cfg
- conn
- doca_flow_ct_aging_conn_event
- conn_id
- doca_flow_ct_pkt
- conn_info
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- conn_sync_cb
- doca_flow_ct_aging_ops
- conn_version
- doca_flow_ct_aging_conn
- counter_type
- doca_flow_monitor
- crypto
- doca_flow_actions
- crypto_encap
- doca_flow_actions
- crypto_id
- doca_flow_crypto_action
- ctr_id
- doca_flow_ct_aging_counter_state
- doca_flow_ct_aging_counter
- ctr_origin
- doca_flow_ct_aging_conn
- ctr_origin_id
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- ctr_reply
- doca_flow_ct_aging_conn
- ctr_reply_id
- doca_flow_ct_aging_conn_update_info
- ctr_shared
- doca_flow_ct_aging_conn
- current_sn
- doca_flow_resource_query
D
- data
- doca_flow_ct_meta
- doca_flow_geneve_option
- doca_pcc_np_dev_response_packet
- data_mask
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- data_offset
- doca_flow_header_tcp
- data_size
- doca_flow_crypto_encap_action
- data_sz_be
- doca_flow_ct_pkt
- decap_cfg
- doca_flow_actions
- decap_type
- doca_flow_actions
- desc_array
- doca_flow_action_descs
- dest_id
- urom_worker_cmd_desc
- urom_worker_notif_desc
- direction
- doca_flow_ct_cfg
- DOCA_STRUCT_START
- urom_plugin_iface
- domain
- doca_flow_shared_resource_cfg
- domain_iface
- urom_worker_ctx
- dscp_ecn
- doca_flow_header_ip4
- dst_ip
- doca_flow_header_ip4
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_ct_ip6
- doca_flow_ct_ip4
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_header_ip6
- dst_mac
- doca_flow_header_eth
- dst_port
- doca_flow_header_l4_port
- dup_filter_sz
- doca_flow_ct_cfg
E
- ebs
- doca_flow_resource_meter_cfg
- eir
- doca_flow_resource_meter_cfg
- elements
- doca_flow_ordered_list
- elements_count
- doca_rmax_in_stream_result
- encap
- doca_flow_resource_encap_cfg
- doca_flow_mirror_target
- encap_cfg
- doca_flow_actions
- encap_data
- doca_flow_crypto_encap_action
- encap_type
- doca_flow_actions
- entry
- urom_worker_cmd_desc
- urom_worker_notif_desc
- entry_user_ctx_size
- doca_flow_ct_cfg
- esn_en
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- esp_sn
- doca_flow_tun
- esp_spi
- doca_flow_tun
- eth
- doca_flow_resource_decap_cfg
- doca_flow_header_format
- eth_vlan
- doca_flow_header_format
- doca_flow_resource_decap_cfg
F
- field_string
- doca_flow_desc_field
- flags
- doca_flow_ct_cfg
- doca_flow_actions
- doca_flow_header_tcp
- doca_flow_match
- flags_fragment_offset
- doca_flow_header_ip4
- flow_label
- doca_flow_header_ip6
- flow_log_cb
- doca_flow_ct_cfg
- fwd
- doca_flow_mirror_target
- doca_flow_resource_mirror_cfg
G
- geneve
- doca_flow_tun
- geneve_options
- doca_flow_tun
- gre_key
- doca_flow_tun
- gtp_teid
- doca_flow_tun
H
- hairpin
- doca_flow_ct_meta
- has_crypto_encap
- doca_flow_actions
- has_encap
- doca_flow_mirror_target
- has_push
- doca_flow_actions
- hash_type
- doca_flow_ct_cfg
- hdrextlen
- doca_flow_header_psp
- hop_limit
- doca_flow_header_ip6
I
- icmp
- doca_flow_header_format
- icv_len
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- icv_size
- doca_flow_crypto_encap_action
- id
- doca_urom_service_plugin_info
- ident
- doca_flow_header_icmp
- identification
- doca_flow_header_ip4
- idx
- doca_flow_ordered_list
- doca_flow_fwd
- iface
- urom_worker_ctx
- implicit_iv
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- inner
- doca_flow_match
- inner_flags
- doca_flow_resource_rss_cfg
- inner_ip4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_ip_fragmented
- doca_flow_parser_meta
- inner_l2_type
- doca_flow_parser_meta
- inner_l3_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_l3_type
- doca_flow_parser_meta
- inner_l4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_l4_ok
- doca_flow_parser_meta
- inner_l4_type
- doca_flow_parser_meta
- inuse
- doca_flow_ct_aging_counter_state
- ip4
- doca_flow_header_format
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_entropy_format
- ip6
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_header_format
- doca_flow_entropy_format
- ipsec_syndrome
- doca_flow_parser_meta
- ipv4
- doca_flow_ct_match
- ipv4_addr
- doca_flow_ip_addr
- ipv6
- doca_flow_ct_match
- ipv6_addr
- doca_flow_ip_addr
- is_ipv6
- doca_flow_ct_pkt
- is_l2
- doca_flow_resource_encap_cfg
- doca_flow_resource_decap_cfg
- is_last
- doca_flow_ct_pkt
- is_tcp
- doca_flow_ct_aging_conn
- doca_flow_ct_pkt
- iv
- doca_flow_header_psp
K
- key
- doca_flow_crypto_key_cfg
- key_cfg
- doca_flow_resource_psp_cfg
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- key_present
- doca_flow_tun
- key_type
- doca_flow_crypto_key_cfg
L
- l2_valid_headers
- doca_flow_header_format
- doca_flow_resource_decap_cfg
- l3_type
- doca_flow_entropy_format
- doca_flow_header_format
- l4_port
- doca_flow_header_udp
- doca_flow_header_tcp
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_ct_match6
- l4_type_ext
- doca_flow_header_format
- doca_flow_entropy_format
- label
- doca_flow_header_mpls
- last_hit_s
- doca_flow_ct_aging_counter
- len
- urom_worker_notify
- urom_worker_cmd
- doca_gather_list
- doca_dpa_dev_buf
- lifetime_threshold
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- limit_type
- doca_flow_monitor
- doca_flow_resource_meter_cfg
M
- mark
- doca_flow_meta
- match_inner
- doca_flow_ct_direction_cfg
- match_on_class_mode
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- memblk_ptr_arr
- doca_rmax_in_stream_result
- memblk_ptr_arr_len
- doca_rmax_in_stream_result
- memh_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- message
- doca_rmax_stream_error
- meta
- doca_flow_ct_pkt
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_match
- doca_flow_actions
- meta_action_bits
- doca_flow_ct_cfg
- meta_modify_mask
- doca_flow_ct_direction_cfg
- meta_user_bits
- doca_flow_ct_cfg
- meta_zone_mask
- doca_flow_ct_cfg
- metadata
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_ct_match4
- meter_color
- doca_flow_parser_meta
- meter_init_color
- doca_flow_monitor
- meter_type
- doca_flow_monitor
- mkey_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- mmap
- doca_dpa_dev_buf
- mpls
- doca_flow_tun
N
- n_conn_counter_asymmetric
- doca_flow_ct_cfg
- n_oob_indexes
- doca_urom_domain_oob_coll
- n_total_conns
- doca_flow_ct_aging_ctx
- n_total_counters
- doca_flow_ct_aging_ctx
- nat64
- doca_flow_actions
- nb_action_desc
- doca_flow_action_descs
- nb_arm_queues
- doca_flow_ct_cfg
- nb_arm_sessions
- doca_flow_ct_cfg
- nb_ctrl_queues
- doca_flow_ct_cfg
- nb_user_actions
- doca_flow_ct_cfg
- net_type
- doca_flow_crypto_encap_action
- next
- doca_gather_list
- next_pipe
- doca_flow_fwd
- next_proto
- doca_flow_header_ip4
- doca_flow_header_ip6
- doca_flow_header_geneve
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_ct_match6
- nexthdr
- doca_flow_header_psp
- notif_pack
- urom_plugin_iface
- nr_counter
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_decap
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_encap
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_meter
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_mirror
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_psp
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_queues
- doca_flow_resource_rss_cfg
- nr_rss
- doca_flow_tune_server_shared_resources_kpi_res
- nr_targets
- doca_flow_resource_mirror_cfg
- num_of_queues
- doca_flow_fwd
- nvgre_flow_id
- doca_flow_tun
- nvgre_vs_id
- doca_flow_tun
O
- o_c
- doca_flow_header_geneve
- offset
- doca_flow_ct_pkt
- oob_index
- doca_urom_domain_oob_coll
- op
- doca_flow_ct_aging_conn_event
- open
- urom_plugin_iface
- operation
- doca_flow_match_condition
- option_class
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- option_len
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- option_type
- doca_flow_parser_geneve_opt_cfg
- ordered_list_pipe
- doca_flow_fwd
- original_l3_type
- doca_flow_nat64_action
- outer
- doca_flow_match
- doca_flow_encap_action
- doca_flow_actions
- outer_flags
- doca_flow_resource_rss_cfg
- outer_ip4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_ip_fragmented
- doca_flow_parser_meta
- outer_l2_type
- doca_flow_parser_meta
- outer_l3_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_l3_type
- doca_flow_parser_meta
- outer_l4_checksum_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_l4_ok
- doca_flow_parser_meta
- outer_l4_type
- doca_flow_parser_meta
P
- parser_meta
- doca_flow_match
- doca_flow_actions
- payload_len
- doca_flow_header_ip6
- pbs
- doca_flow_resource_meter_cfg
- pipe
- doca_flow_fwd
- pir
- doca_flow_resource_meter_cfg
- pkt_meta
- doca_flow_meta
- plugin_cmd
- urom_worker_cmd
- plugin_ctx
- urom_worker_ctx
- plugin_name
- doca_urom_service_plugin_info
- plugin_notif
- urom_worker_notify
- pop
- doca_flow_actions
- port_id
- doca_flow_fwd
- port_meta
- doca_flow_parser_meta
- progress
- urom_plugin_iface
- protocol
- doca_flow_tun
- psp_syndrome
- doca_flow_parser_meta
- ptr
- doca_data
- push
- doca_flow_actions
Q
- queue_depth
- doca_flow_ct_cfg
- queues_array
- doca_flow_resource_rss_cfg
R
- random
- doca_flow_parser_meta
- raw
- doca_rdma_gid
- req_free
- doca_urom_domain_oob_coll
- req_test
- doca_urom_domain_oob_coll
- res_cryptofst
- doca_flow_header_psp
- reserved
- urom_worker_notify
- doca_dpa_dev_buf
- doca_dpa_dev_buf_arr
- resource_type
- doca_flow_ct_actions
- doca_flow_crypto_action
- rss_hash_func
- doca_flow_resource_rss_cfg
- doca_flow_fwd
- rss_inner_flags
- doca_flow_fwd
- rss_outer_flags
- doca_flow_fwd
- rss_queues
- doca_flow_fwd
- rule_pkt
- doca_flow_ct_worker_callbacks
S
- s_d_ver_v
- doca_flow_header_psp
- salt
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- seg_lookup
- urom_domain_lookups_iface
- seqn_first
- doca_rmax_in_stream_result
- shared_counter_id
- doca_flow_monitor
- shared_decap_id
- doca_flow_actions
- shared_encap_id
- doca_flow_actions
- shared_meter_id
- doca_flow_monitor
- shared_mirror_id
- doca_flow_monitor
- shared_resources_kpi
- doca_flow_tune_server_kpi_res
- shared_rss_id
- doca_flow_fwd
- size
- doca_flow_ordered_list
- doca_pcc_np_dev_response_packet
- sn_en
- doca_flow_crypto_action
- sn_initial
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- sn_offload_type
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- spi
- doca_flow_header_psp
- src
- doca_flow_ct_meta
- src_ip
- doca_flow_ct_match6
- doca_flow_header_ip4
- doca_flow_ct_match4
- doca_flow_ct_ip4
- doca_flow_header_ip6
- doca_flow_ct_ip6
- src_mac
- doca_flow_header_eth
- src_port
- doca_flow_header_l4_port
- status
- urom_worker_notify
T
- target
- doca_flow_fwd
- doca_flow_resource_mirror_cfg
- tci
- doca_flow_header_eth_vlan
- tcp
- doca_flow_header_format
- tcp_session_del_s
- doca_flow_ct_cfg
- tcp_timeout_s
- doca_flow_ct_cfg
- timeout
- doca_flow_ct_aging_conn
- total_bytes
- doca_flow_ct_aging_counter
- doca_flow_resource_query
- total_len
- doca_flow_header_ip4
- total_pkts
- doca_flow_ct_aging_counter
- doca_flow_resource_query
- traffic_class
- doca_flow_header_ip6
- transport
- doca_flow_header_format
- doca_flow_entropy_format
- ts_first
- doca_rmax_in_stream_result
- ts_last
- doca_rmax_in_stream_result
- ttl
- doca_flow_header_ip4
- tun
- doca_flow_match
- doca_flow_encap_action
- doca_flow_actions
- tunnel_type
- doca_flow_ct_cfg
- type
- doca_flow_header_icmp
- urom_worker_cmd
- urom_worker_notify
- doca_flow_ip_addr
- doca_flow_tune_server_kpi_res
- doca_flow_fwd
- doca_flow_header_eth
- doca_flow_push_action
- doca_flow_ct_meta
- doca_flow_tun
- doca_flow_action_desc
- doca_flow_geneve_option
U
- u32
- doca_flow_ct_meta
- doca_flow_meta
- u64
- doca_data
- udp
- doca_flow_header_format
- udp_timeout_s
- doca_flow_ct_cfg
- urom_context
- urom_worker_cmd
- urom_worker_notify
- user_ctx
- doca_flow_ct_aging_ctx
V
- v
- doca_flow_ct_aging_conn
- val
- doca_flow_tune_server_kpi_res
- valid
- doca_flow_ct_aging_conn
- vc
- doca_flow_header_psp
- ver_opt_len
- doca_flow_header_geneve
- version
- doca_urom_service_plugin_info
- version_ihl
- doca_flow_header_ip4
- vni
- doca_flow_header_geneve
- vxlan_dst_port
- doca_flow_ct_cfg
- vxlan_group_policy_id
- doca_flow_tun
- vxlan_next_protocol
- doca_flow_tun
- vxlan_tun_id
- doca_flow_tun
- vxlan_tun_rsvd1
- doca_flow_tun
- vxlan_type
- doca_flow_tun
W
- width
- doca_flow_match_condition
- win_size
- doca_flow_resource_ipsec_sa_cfg
- worker_cb
- doca_flow_ct_cfg
- worker_cmd
- urom_worker_cmd_desc
- urom_plugin_iface
- worker_init
- doca_flow_ct_worker_callbacks
- worker_notif
- urom_worker_notif_desc
- worker_release
- doca_flow_ct_worker_callbacks
Z
- zone_match_mask
- doca_flow_ct_direction_cfg