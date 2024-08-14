API References for DOCA 2.8.0
4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

access
flexio_mkey_attr
addr
flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
affinity
flexio_event_handler_attr
allocated
flexio_heap_mem_info
allow_multi_pkt_send_wqe
flexio_wq_sq_attr
always_armed
flexio_cq_attr
app_bsize
flexio_app_attr
app_name
flexio_app_attr
app_ptr
flexio_app_attr
arg
flexio_event_handler_attr
arg0
flexio_tracer_msg
arg1
flexio_tracer_msg
arg2
flexio_tracer_msg
arg3
flexio_tracer_msg
arg4
flexio_tracer_msg
arg5
flexio_tracer_msg
atomic
flexio_dev_sqe_seg

B

base_addr
flexio_heap_mem_info
batch_size
flexio_cmdq_attr
byte_cnt
flexio_dev_cqe64
byte_count
flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
flexio_dev_wqe_rcv_data_seg

C

cc
flexio_cq_attr
compare_data
flexio_dev_wqe_atomic_seg
continuable
flexio_event_handler_attr
cq_dbr_daddr
flexio_cq_attr
cq_max_count
flexio_cq_attr
cq_period
flexio_cq_attr
cq_period_mode
flexio_cq_attr
cq_ring_qmem
flexio_cq_attr
cqe_comp_format
flexio_cq_attr
cqe_comp_type
flexio_cq_attr
cqn
flexio_dev_eqe
cs_swp_flags
flexio_dev_wqe_eth_seg
csum_ok
flexio_dev_cqe64
ctrl
flexio_dev_sqe_seg

D

daddr
flexio_qmem
flexio_mkey_attr
data_and_padding
flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
data_bsize
flexio_msg_stream_attr_t
dest_mac
flexio_qp_attr
dpa_api_version
flexio_app_attr

E

element_size
flexio_dev_wqe_transpose_seg
element_type
flexio_cq_attr
emulated_eqn
flexio_cq_attr
en_pcc
flexio_process_attr
flexio_outbox_attr
err_syndrome
flexio_dev_cqe64
eth
flexio_dev_sqe_seg
event_data
flexio_dev_eqe

F

fl
flexio_qp_attr
flexio_dev_versions
flexio_app_attr
flexio_dev_versions_len_size
flexio_app_attr
format_id
flexio_tracer_msg

G

general_id
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
gid_table_index
flexio_qp_attr
grh
flexio_qp_attr

H

host_stub_func
flexio_event_handler_attr
humem_offset
flexio_qmem

I

id
flexio_affinity
idx_opcode
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
imm_inval_pkey
flexio_dev_cqe64
inline_data
flexio_dev_wqe_inline_data_seg
flexio_dev_sqe_seg
inline_hdr_bsz
flexio_dev_wqe_eth_seg
inline_hdrs
flexio_dev_wqe_eth_seg
inline_send_data
flexio_dev_sqe_seg
isolate_vl_tc
flexio_qp_attr

L

len
flexio_mkey_attr
level
flexio_msg_stream_attr_t
lkey
flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
locked
spinlock_s
log_cq_depth
flexio_cq_attr
log_rq_depth
flexio_qp_attr
log_rra_max
flexio_qp_attr
log_sq_depth
flexio_qp_attr
log_sra_max
flexio_qp_attr
log_wq_depth
flexio_wq_attr
log_wq_stride
flexio_wq_attr

M

mem_ptr_send_data
flexio_dev_sqe_seg
memtype
flexio_qmem
mgmt_affinity
flexio_msg_stream_attr_t
min_rnr_nak_timer
flexio_qp_attr
flexio_qp_attr_opt_param_mask
mini_cqe
flexio_dev_mini_cqe64
mss
flexio_dev_wqe_eth_seg

N

next_rcv_psn
flexio_qp_attr
next_send_psn
flexio_qp_attr
next_state
flexio_qp_attr
next_wqe_index
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
no_arm
flexio_cq_attr
no_sq
flexio_qp_attr
num_and_type
flexio_dev_mini_cqe64
num_of_cols
flexio_dev_wqe_transpose_seg
num_of_rows
flexio_dev_wqe_transpose_seg

O

op_own
flexio_dev_cqe64
ops_flag
flexio_qp_attr
overrun_ignore
flexio_cq_attr
owner
flexio_dev_eqe

P

path_mtu
flexio_qp_attr
pd
flexio_mkey_attr
flexio_qp_attr
flexio_process_attr
flexio_wq_attr

Q

qp_access_mask
flexio_qp_attr_opt_param_mask
flexio_qp_attr
qp_wq_buff_qmem
flexio_qp_attr
qp_wq_dbr_qmem
flexio_qp_attr
qpn
flexio_dev_cqe64
qpn24
flexio_dev_cqe64
qpn_ds
flexio_dev_wqe_ctrl_seg

R

raddr
flexio_dev_wqe_rdma_seg
rdma
flexio_dev_sqe_seg
remote_qp_num
flexio_qp_attr
requested
flexio_heap_mem_info
reserved
flexio_tracer_msg
retry_count
flexio_qp_attr
rgid_or_rip
flexio_qp_attr
rkey
flexio_dev_wqe_rdma_seg
rlid
flexio_qp_attr
rmpqn
flexio_qp_attr
rq
flexio_wq_attr
rq_cqn
flexio_qp_attr
rq_type
flexio_qp_attr
rsvd
flexio_dev_cqe64
rsvd0
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
flexio_dev_wqe_eth_seg
flexio_dev_wqe_rdma_seg
flexio_dev_wqe_transpose_seg
flexio_dev_mini_cqe64
rsvd00
flexio_dev_eqe
flexio_dev_cqe64
rsvd02
flexio_dev_eqe
rsvd1
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
flexio_dev_wqe_transpose_seg
rsvd14
flexio_dev_cqe64
rsvd2
flexio_dev_wqe_eth_seg
flexio_dev_wqe_transpose_seg
rsvd22
flexio_dev_cqe64
rsvd3c
flexio_dev_eqe
rsvd4
flexio_dev_eqe
flexio_dev_wqe_transpose_seg
rsvd48
flexio_dev_cqe64

S

shared_receive
flexio_dev_sqe_seg
sig_bsize
flexio_app_attr
sig_ptr
flexio_app_attr
signature
flexio_dev_eqe
flexio_dev_cqe64
flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
signature_fm_ce_se
flexio_dev_wqe_ctrl_seg
size
flexio_heap_mem_info
sop_rdrop
flexio_dev_cqe64
sq
flexio_wq_attr
sq_cqn
flexio_qp_attr
srqn_uidx
flexio_dev_cqe64
state
flexio_cmdq_attr
stream_name
flexio_msg_stream_attr_t
sub_type
flexio_dev_eqe
swap_or_add_data
flexio_dev_wqe_atomic_seg
sync_mode
flexio_msg_stream_attr_t

T

thread
flexio_cq_attr
thread_local_storage_daddr
flexio_event_handler_attr
tracer_ctx
flexio_dev_process_tracer_ctx
tracer_mode
flexio_msg_stream_attr_t
tracer_msg_formats
flexio_msg_stream_attr_t
transport_type
flexio_qp_attr
transpose
flexio_dev_sqe_seg
type
flexio_affinity
flexio_dev_eqe

U

uar
flexio_msg_stream_attr_t
flexio_outbox_attr
uar_base_addr
flexio_cq_attr
uar_id
flexio_cq_attr
flexio_wq_attr
flexio_qp_attr
udp_sport
flexio_qp_attr
umem_id
flexio_qmem
user_index
flexio_wq_attr
flexio_qp_attr

V

validity_iteration_count
flexio_dev_mini_cqe64
vhca_port_num
flexio_qp_attr

W

workers
flexio_cmdq_attr
wq_dbr_qmem
flexio_wq_attr
wq_ring_qmem
flexio_wq_attr
wq_type
flexio_wq_rq_attr
wqe_counter
flexio_dev_cqe64

