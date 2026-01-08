Class ConditionCombiner
Defined in File condition_combiner.hpp
Base Type
public holoscan::gxf::GXFResource(Class GXFResource)
Derived Type
public holoscan::OrConditionCombiner(Class OrConditionCombiner)
-
class ConditionCombiner : public holoscan::gxf::GXFResource
Base class representing a combiner for multiple conditions.
Subclassed by holoscan::OrConditionCombiner
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit ConditionCombiner(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
-
ConditionCombiner() = default
-
ConditionCombiner(const std::string &name, nvidia::gxf::SchedulingTermCombiner *component)
-
inline virtual const char *gxf_typename() const override
-
nvidia::gxf::SchedulingTermCombiner *get() const
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
