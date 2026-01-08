NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
Inheritance Relationships

Base Type

Derived Type

Class Documentation

class ConditionCombiner : public holoscan::gxf::GXFResource

Base class representing a combiner for multiple conditions.

Subclassed by holoscan::OrConditionCombiner

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit ConditionCombiner(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
ConditionCombiner() = default
ConditionCombiner(const std::string &name, nvidia::gxf::SchedulingTermCombiner *component)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
nvidia::gxf::SchedulingTermCombiner *get() const
