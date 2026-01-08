Class Endpoint
Defined in File endpoint.hpp
Base Type
public holoscan::Resource(Class Resource)
Derived Type
public holoscan::gxf::Endpoint(Class Endpoint)
-
class Endpoint : public holoscan::Resource
Holoscan serialization endpoint.
Subclassed by holoscan::gxf::Endpoint
Public Functions
-
Endpoint() = default
-
Endpoint(Endpoint&&) = default
-
~Endpoint() override = default
-
virtual bool is_write_available() = 0
-
virtual bool is_read_available() = 0
-
virtual expected<size_t, RuntimeError> write(const void *data, size_t size) = 0
-
virtual expected<size_t, RuntimeError> read(void *data, size_t size) = 0
-
virtual expected<void, RuntimeError> write_ptr(const void *pointer, size_t size, holoscan::MemoryStorageType type) = 0
-
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> write_trivial_type(const T *object)
-
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> read_trivial_type(T *object)
- Endpoint() = default
Previous Class DownstreamMessageAffordableCondition
Next Class EventBasedScheduler