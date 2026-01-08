NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
Class GXFCondition

Inheritance Relationships

Base Types

Derived Types

Class Documentation

class GXFCondition : public holoscan::Condition, public holoscan::gxf::GXFComponent

Subclassed by holoscan::AsynchronousCondition, holoscan::BooleanCondition, holoscan::CountCondition, holoscan::CudaBufferAvailableCondition, holoscan::CudaEventCondition, holoscan::CudaStreamCondition, holoscan::DownstreamMessageAffordableCondition, holoscan::ExpiringMessageAvailableCondition, holoscan::MemoryAvailableCondition, holoscan::MessageAvailableCondition, holoscan::MultiMessageAvailableCondition, holoscan::MultiMessageAvailableTimeoutCondition, holoscan::PeriodicCondition

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit GXFCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFCondition() = default
GXFCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::SchedulingTerm *term)
virtual void initialize() override

Initialize the component.

This method is called only once when the component is created for the first time, and use of light-weight initialization.

void add_to_graph_entity(Operator *op)
void add_to_graph_entity(Fragment *fragment, std::shared_ptr<nvidia::gxf::GraphEntity> graph_entity)
virtual YAML::Node to_yaml_node() const override

Get a YAML representation of the condition.

Returns

YAML node including type and spec of the condition in addition to the base component properties.

virtual void reset_backend_objects() override

Reset any backend-specific state.

