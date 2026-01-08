NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
Class DataBuffer

Nested Relationships

Nested Types

Class Documentation

class DataBuffer

HoloInfer DataBuffer Class. Holds CPU based buffer and device buffer.

Public Functions

explicit DataBuffer(holoinfer_datatype data_type = holoinfer_datatype::h_Float32, int device_id = 0)

Constructor.

Parameters

  • data_type – Data type, defaults to float32

  • device_id – GPU device ID, defaults to 0

inline holoinfer_datatype get_datatype() const

Public Members

std::shared_ptr<Buffer> device_buffer_
std::shared_ptr<Buffer> host_buffer_
const std::shared_ptr<BufferForward> device_buffer{std::make_shared<BufferForward>(device_buffer_)}

Deprecated:

since 2.6, use device_buffer_ instead

BufferForward host_buffer = {host_buffer_}

Deprecated:

since 2.6, use host_buffer_ instead

