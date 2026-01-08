Class DeviceBuffer
Defined in File buffer.hpp
Base Type
public holoscan::utils::cuda::Buffer(Class Buffer)
class DeviceBuffer : public holoscan::utils::cuda::Buffer
CUDA Device Buffer Class.
Unnamed Group
virtual void *data() override
Buffer class virtual members implemented by this class
virtual size_t size() const override
Get the size of the allocated buffer in elements.
- Returns
size in elements
virtual size_t get_bytes() const override
Get the bytes allocated.
- Returns
allocated bytes
virtual void resize(size_t number_of_elements) override
Resize the underlying buffer.
- Parameters
number_of_elements – Number of elements to be resized with
Public Functions
explicit DeviceBuffer(size_t size, int device_id = 0)
Construction with size.
- Parameters
size – memory size to be allocated in bytes
device_id – GPU device ID, defaults to 0
~DeviceBuffer()
Destructor.
DeviceBuffer(const DeviceBuffer&) = delete
DeviceBuffer &operator=(const DeviceBuffer&) = delete
DeviceBuffer(DeviceBuffer&&) = delete
DeviceBuffer &operator=(DeviceBuffer&&) = delete
