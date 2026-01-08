NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
Class DeviceBuffer

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class DeviceBuffer : public holoscan::utils::cuda::Buffer

CUDA Device Buffer Class.

Unnamed Group

virtual void *data() override

Buffer class virtual members implemented by this class

virtual size_t size() const override

Get the size of the allocated buffer in elements.

Returns

size in elements

virtual size_t get_bytes() const override

Get the bytes allocated.

Returns

allocated bytes

virtual void resize(size_t number_of_elements) override

Resize the underlying buffer.

Parameters

number_of_elements – Number of elements to be resized with

Public Functions

explicit DeviceBuffer(size_t size, int device_id = 0)

Construction with size.

Parameters

  • size – memory size to be allocated in bytes

  • device_id – GPU device ID, defaults to 0

~DeviceBuffer()

Destructor.

DeviceBuffer(const DeviceBuffer&) = delete
DeviceBuffer &operator=(const DeviceBuffer&) = delete
DeviceBuffer(DeviceBuffer&&) = delete
DeviceBuffer &operator=(DeviceBuffer&&) = delete
