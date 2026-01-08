NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0  Template Struct codec< CloudPickleSerializedObject >

Template Struct codec< CloudPickleSerializedObject >

Struct Documentation

template<>
struct codec<CloudPickleSerializedObject>

Public Static Functions

static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const CloudPickleSerializedObject &value, Endpoint *endpoint)
static inline expected<CloudPickleSerializedObject, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
Previous Template Struct codec
Next Template Struct codec< ops::HolovizOp::InputSpec >
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Jan 8, 2026
content here