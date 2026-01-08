NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
Struct GreedyFragmentAllocationStrategy::SystemResourceRequirementComparator

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class GreedyFragmentAllocationStrategy.

Struct Documentation

struct SystemResourceRequirementComparator

Public Functions

bool operator()(const SystemResourceRequirement &a, const SystemResourceRequirement &b) const
