Struct PoseTree::InitParameters
Defined in File pose_tree.hpp
This struct is a nested type of Class PoseTree.
struct InitParameters
Parameters used to initialize the PoseTree.
Public Members
int32_t number_frames
Maximum number of frames to support.
int32_t number_edges
Maximum number of edges to support.
int32_t history_length
Maximum history length.
int32_t default_number_edges
Default number of edges per frame.
int32_t default_history_length
Default history length per edge.
int32_t edges_chunk_size
Chunk size for edge allocation.
int32_t history_chunk_size
Chunk size for history allocation.
