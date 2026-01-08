NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0  Struct PoseTree::InitParameters

Struct PoseTree::InitParameters

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class PoseTree.

Struct Documentation

struct InitParameters

Parameters used to initialize the PoseTree.

Public Members

int32_t number_frames

Maximum number of frames to support.

int32_t number_edges

Maximum number of edges to support.

int32_t history_length

Maximum history length.

int32_t default_number_edges

Default number of edges per frame.

int32_t default_history_length

Default history length per edge.

int32_t edges_chunk_size

Chunk size for edge allocation.

int32_t history_chunk_size

Chunk size for history allocation.

Previous Struct PoseTree::FrameInfo
Next Struct PoseTreeEdgeHistory::TimedPose
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Jan 8, 2026
content here