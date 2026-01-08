NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
Struct Documentation

template<>
struct convert<holoscan::AsyncQueuePolicy>

Public Static Functions

static inline Node encode(const holoscan::AsyncQueuePolicy &rhs)
static inline bool decode(const Node &node, holoscan::AsyncQueuePolicy &rhs)
