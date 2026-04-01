Variable holoscan::inference::kHoloInferDataTypeMap

Variable Documentation

static const std::map<std::string, holoinfer_datatype> holoscan::inference::kHoloInferDataTypeMap = {{"kFloat32", holoinfer_datatype::h_Float32}, {"kInt32", holoinfer_datatype::h_Int32}, {"kInt8", holoinfer_datatype::h_Int8}, {"kUInt8", holoinfer_datatype::h_UInt8}, {"kInt64", holoinfer_datatype::h_Int64}, {"kFloat16", holoinfer_datatype::h_Float16}, {"kBool", holoinfer_datatype::h_Bool}}
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Apr 1, 2026
