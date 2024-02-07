Provisioning API - Overview
This page provides Provisioning API concepts along with an example.
Provisioning API provides a way to for the ClusterAdmin to trigger DPU provisioning in an infrastructure cluster.
Provisioning API is a set of CloudAdmin APIs.
CloudAdmin Provisioning API
Provisioning GRPC API - API to provision the DPU in the infrastructure cluster
The following infrastructure is used for the sake of this example.
Infrastructure Cluster
✓ icp> kubectl get node
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
icp-master Ready control-plane 27h v1.24.0
Universe Components
Universe components are deployed to infrastructure clusters by following the Deployment Guide.
The following lists the universe components in infrastructure cluster:
✓ icp> kubectl get po -n vault
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
vault-0 1/1 Running 0 28h
vault-agent-injector-6fd8f84794-xqlg9 1/1 Running 0 21s
✓ icp> kubectl get po --all-namespaces --field-selector metadata.namespace!=kube-system
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
capi-kubeadm-bootstrap-system capi-kubeadm-bootstrap-controller-manager-677f784fb6-g64qm 1/1 Running 0 3h26m
capi-kubeadm-control-plane-system capi-kubeadm-control-plane-controller-manager-7bf594b9c5-tsrcz 1/1 Running 0 3h26m
capi-system capi-controller-manager-6495b5bcd-5vcp4 1/1 Running 0 3h26m
capm3-system capm3-controller-manager-547dd65854-4cgzq 1/1 Running 0 3h26m
capm3-system ipam-controller-manager-7c85f789d-rt4m6 1/1 Running 0 3h26m
cert-manager cert-manager-6dd9658548-5vp62 1/1 Running 0 3h26m
cert-manager cert-manager-cainjector-5987875fc7-rvcwg 1/1 Running 0 3h26m
cert-manager cert-manager-webhook-7b4c5f579b-fvwzd 1/1 Running 0 3h26m
universe icp-universe-infra-provisioning-baremetal-operator-5cc9bb6tcmv9 1/1 Running 0 3h3m
universe icp-universe-infra-provisioning-controller-8d47cd467-h87nb 1/1 Running 0 3h3m
universe icp-universe-infra-provisioning-bootp-66d9cc9964-x95pm 2/2 Running 0 3h3m
universe icp-universe-infra-provisioning-ironic-bb7776bfb-dcgbh 2/2 Running 0 3h3m
universe icp-universe-infra-provisioning-manager-c58ccc78b-jhs8x 1/1 Running 0 3h3m
universe icp-universe-infra-provisioning-mariadb-6c488ddc88-h6hwb 1/1 Running 0 3h3m
This section tests universe the provisioning API in the infrastructure cluster. The proto file and generated GO client for the API can be found in the universe-api repo (refer to the Manual GRPC API usage document before starting) and use ‘grpcurl’ tool to verify the provisioning API.
Create BMC Secret
✓ icp> cat << 'EOF' | tee cred.json
{
"cred":{
"name":"dpu-bmc-secret",
"user_name": "<user name of BMC>",
"password": "<password of BMC>"
}
}
EOF
✓ icp> grpcurl -cacert=ca.crt -cert=admin.crt -key=admin.key -servername api-gateway.local -d "$(cat cred.json | tr -d '\n')" \
-proto universe/admin/provisioning/v1/provisioning.proto <infraprovisioning service ip:port> \
universe.admin.provisioning.v1.UniverseProvisioningService.CreateCredential
Create DPU Settings
✓ icp> cat << EOF | tee settings.json
{
"settings":{
"linkType": "LINK_TYPE_ETH",
"name": dpu-settings",
"osImage": {
"url": "<the URL of OS images>",
"checksum": "<the URL of OS image's md5sum>",
"checksumType": "CHECKSUM_TYPE_MD5",
"diskFormat": "DISK_FORMAT_RAW"
},
}
}
EOF
✓ icp> grpcurl -cacert=ca.crt -cert=admin.crt -key=admin.key -servername api-gateway.local -d "$(cat settings.json | tr -d '\n')" \
-proto universe/admin/provisioning/v1/provisioning.proto <infraprovisioning service ip:port> \
universe.admin.provisioning.v1.UniverseProvisioningService.CreateSettings
Create Host
cat << EOF | tee host.json
{
"host":{
"name":"dpu-host"
}
}
EOF
✓ icp> grpcurl -cacert=ca.crt -cert=admin.crt -key=admin.key -servername api-gateway.local -d "$(cat host.json | tr -d '\n')" \
-proto universe/admin/provisioning/v1/provisioning.proto <infraprovisioning service ip:port> \
universe.admin.provisioning.v1.UniverseProvisioningService.CreateHost
Provision DPU
✓ icp> cat << EOF | tee dpu.json
{
"dpu":{
"name":"dpu-1",
"bmc":{
"url":"dpu://<BMC ip address>",
"credential_ref":{
"name":"dpu-bmc-secret"
}
},
"boot_mac_address":"<DPU MAC address>",
"target_settings":{
"name":"dpu-settings"
},
"host_ref":{
"name": "dpu-host"
}
}
}
EOF
✓ icp> grpcurl -cacert=ca.crt -cert=admin.crt -key=admin.key -servername api-gateway.local -d "$(cat dpu.json | tr -d '\n')" \
-proto universe/admin/provisioning/v1/provisioning.proto <infraprovisioning service ip:port> \
universe.admin.provisioning.v1.UniverseProvisioningService.CreateDPU
DPU provisioning starts only if a “dpu.target_settings” is provided.
Check DPU Status
✓ icp> grpcurl -cacert=ca.crt -cert=admin.crt -key=admin.key -servername api-gateway.local -d '{"name": "dpu-1"}' \
-proto universe/admin/provisioning/v1/provisioning.proto <infraprovisioning service ip:port> \
universe.admin.provisioning.v1.UniverseProvisioningService.GetDPU
{
"dpu": {
"name": "dpu-1",
"hostRef": {
"name": "dpu-host",
"uid": ""
},
"bmc": {
"url": "dpu://<BMC IP Address>",
"credentialRef": {
"name": "dpu-bmc-secret",
"namespace": ""
}
},
"bootMacAddress": "<DPU MAC Address>",
"targetSettings": {
"name": "dpu-settings",
"uid": ""
},
"status": {
"conditions": [
{
"type": "Ready",
"status": "STATUS_FALSE",
"lastTransitionTime": "2022-11-09 12:38:23 +0000 UTC",
"reason": "MachineStateProvisioning",
"message": ""
},
{
"type": "ProvisioningStarted",
"status": "STATUS_TRUE",
"lastTransitionTime": "2022-11-09 12:38:23 +0000 UTC",
"reason": "ProvisioningStarted",
"message": "ProvisioningStarted"
}
]
}
}
}
Once provisioning is done, the ‘dpu.status.conditions[type==Ready]’ is updated to ‘STATUS_TRUE’ and the ‘lastTransitionTime’ is populated with the completion time of the provisioning.
Timeout is not defined for provisioning duration by default. So in case any fauilre happened during the provisioning the ‘dpu.status.conditions[type==Ready]’ remains as ‘STATUS_FALSE’.
Check HOST Status
✓ icp> grpcurl -cacert=ca.crt -cert=admin.crt -key=admin.key -servername api-gateway.local -d '{"name": "hpc-cloud05"}' \
-proto universe/admin/provisioning/v1/provisioning.proto <infraprovisioning service ip:port> \
universe.admin.provisioning.v1.UniverseProvisioningService.GetHost
{
"host": {
"name": "hpc-cloud05",
"status": {
"conditions": [
{
"type": "AdminActionsRequired",
"status": "STATUS_TRUE",
"lastTransitionTime": "2022-12-30 18:18:23 +0000 UTC",
"reason": "FirmwareUpdated",
"message": ""
}
]
}
}
}
Power cycle on the host server is needed to complete provisioning. Once provisioning is done, the ‘host.status.conditions[type==AdminActionsRequired]’ is set to ‘STATUS_TRUE’.