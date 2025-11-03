DOCA Library APIs
Table of Contents
- 1. Change Log
- 2. Modules
- 2.1. DOCA AES-GCM Engine
- 2.2. DOCA App Shield
- 2.3. DOCA Arg Parser
- 2.4. DOCA Core
- 2.4.1. operations for DOCA Types
- 2.4.2. DOCA Buffer
- 2.4.3. DOCA Buffer Array
- 2.4.4. DOCA Buffer Inventory
- 2.4.5. DOCA Buffer Pool
- 2.4.6. DOCA Clock
- 2.4.7. DOCA Context
- 2.4.8. DOCA Device
- 2.4.9. DOCA DPDK Bridge
- 2.4.10. DOCA Error
- 2.4.11. DOCA Graph
- 2.4.12. DOCA Memory Map
- 2.4.13. DOCA MMAP advise
- 2.4.14. DOCA Progress Engine
- 2.4.15. DOCA RDMA Bridge
- 2.4.16. DOCA Sync Event
- 2.4.17. DOCA Types
- 2.4.18. DOCA uar
- 2.4.19. DOCA umem
- 2.5. DOCA Comch
- 2.6. DOCA Compatibility Management
- 2.7. DOCA Compress Engine
- 2.8. DOCA Environment Configurations
- 2.9. DOCA Device Emulation
- 2.9.1. DOCA Device Emulation - PCI Devices
- 2.9.2. DOCA Device Emulation - Virtio FS Devices
- 2.9.3. DOCA Device Emulation - Virtio Devices
- 2.10. DOCA DMA Engine
- 2.11. DOCA DPA
- 2.12. DOCA Erasure Coding Engine
- 2.13. DOCA ETH
- 2.14. DOCA Flow
- 2.15. DOCA GPUNetIO Engine
- 2.15.1. DOCA GPUNetIO Device - Buffer
- 2.15.2. DOCA GPUNetIO Device - Ethernet Common
- 2.15.3. DOCA GPUNetIO Device - Ethernet RXQ
- 2.15.4. DOCA GPUNetIO Device - Ethernet TXQ
- 2.15.5. DOCA GPUNetIO Device - RDMA
- 2.15.6. DOCA GPUNetIO Device - Semaphore
- 2.15.7. DOCA GPUNetIO Device - Definitions
- 2.15.8. DOCA GPUNetIO Ethernet Device - Definitions
- 2.16. DOCA GPUNetIO engine
- 2.17. DOCA Logging Management
- 2.18. DOCA Management
- 2.19. DOCA Management Congestion Control Global Status
- 2.20. DOCA Management Device Capabilities General
- 2.21. DOCA PCC
- 2.22. DOCA RDMA
- 2.23. DOCA RMAX Engine
- 2.24. DOCA SHA Engine
- 2.25. DOCA Telemetry Adaptive Retransmission
- 2.26. DOCA Telemetry Diagnostics
- 2.27. DOCA telemetry DPA
- 2.28. DOCA Telemetry Exporter
- 2.29. DOCA Telemetry PCC
- 2.30. DOCA Telemetry pci
- 2.31. DOCA UROM (Unified Resource and Offload Manager)
- 2.32. DOCA Version Management