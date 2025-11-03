4. Data Fields
Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:
A
- access
- flexio_mkey_attr
- addr
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- adres_vector
- flexio_dev_sqe_seg
- affinity
- flexio_event_handler_attr
- flexio_rpc_attr
- allocated
- flexio_heap_mem_info
- allow_multi_pkt_send_wqe
- flexio_wq_sq_attr
- always_armed
- flexio_cq_attr
- app_name
- flexio_app_select_attr
- arg
- flexio_event_handler_attr
- arg0
- flexio_tracer_msg
- arg1
- flexio_tracer_msg
- arg2
- flexio_tracer_msg
- arg3
- flexio_tracer_msg
- arg4
- flexio_tracer_msg
- arg5
- flexio_tracer_msg
- atomic
- flexio_dev_sqe_seg
B
- base_addr
- flexio_heap_mem_info
- batch_size
- flexio_cmdq_attr
- byte_cnt
- flexio_dev_cqe64
- byte_count
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
C
- cc
- flexio_cq_attr
- compare_data
- flexio_dev_wqe_atomic_seg
- continuable
- flexio_event_handler_attr
- cq_dbr_daddr
- flexio_cq_attr
- cq_max_count
- flexio_cq_attr
- cq_period
- flexio_cq_attr
- cq_period_mode
- flexio_cq_attr
- cq_ring_qmem
- flexio_cq_attr
- cqe_comp_format
- flexio_cq_attr
- cqe_comp_type
- flexio_cq_attr
- cqn
- flexio_dev_eqe
- cs_swp_flags
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- csum_ok
- flexio_dev_cqe64
- ctrl
- flexio_dev_sqe_seg
D
- daddr
- flexio_qmem
- flexio_mem
- flexio_mkey_attr
- data
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_data_seg
- data_and_padding
- flexio_dev_wqe_inline_send_data_seg
- data_bsize
- flexio_msg_stream_attr_t
- data_mask
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_data_seg
- dc_key
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- dest_mac
- flexio_qp_attr
- dev_func
- flexio_rpc_attr
E
- element_size
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- element_type
- flexio_cq_attr
- emulated_eqn
- flexio_cq_attr
- en_pcc
- flexio_process_attr
- flexio_outbox_attr
- end_pad_mode
- flexio_wq_rq_attr
- eth
- flexio_dev_sqe_seg
- event_data
- flexio_dev_eqe
- ext_dqp_dct
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
F
- fl
- flexio_qp_attr
- fl_mlid
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- ft_connect_en
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_eswitch_owner_vhca_id
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_other_eswitch
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_other_vport
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_table_type
- flexio_wq_sq_ext_attr
- ft_connect_vport_number
- flexio_wq_sq_ext_attr
G
- general_id
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- gid_table_index
- flexio_qp_attr
- grh
- flexio_qp_attr
- grh_gid_fl
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
H
- haddr
- flexio_mem
- hop_limit
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- host_stub_func
- flexio_event_handler_attr
- humem_offset
- flexio_qmem
- hw_err_syndrome
- flexio_dev_cqe64
- hw_model_id
- flexio_app_select_attr
I
- ibv_ctx
- flexio_app_select_attr
- id
- flexio_affinity
- idx_opcode
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- imm_inval_pkey
- flexio_dev_cqe64
- inline_data
- flexio_dev_wqe_inline_data_seg
- flexio_dev_sqe_seg
- inline_hdr_bsz
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- inline_hdrs
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- inline_send_data
- flexio_dev_sqe_seg
- isolate_vl_tc
- flexio_qp_attr
L
- len
- flexio_mkey_attr
- level
- flexio_msg_stream_attr_t
- lkey
- flexio_dev_wqe_rcv_data_seg
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- flexio_dev_wqe_mem_ptr_send_data_seg
- locked
- spinlock_s
- log_cq_depth
- flexio_cq_attr
- log_rq_depth
- flexio_qp_attr
- log_rra_max
- flexio_qp_attr
- log_sq_depth
- flexio_qp_attr
- log_sra_max
- flexio_qp_attr
- log_wq_depth
- flexio_wq_attr
- log_wq_stride
- flexio_wq_attr
M
- mem_ptr_send_data
- flexio_dev_sqe_seg
- mem_type
- flexio_mem
- memtype
- flexio_qmem
- mgmt_affinity
- flexio_msg_stream_attr_t
- min_rnr_nak_timer
- flexio_qp_attr_opt_param_mask
- flexio_qp_attr
- mini_cqe
- flexio_dev_mini_cqe64
- mss
- flexio_dev_wqe_eth_seg
N
- name
- flexio_process_attr
- flexio_event_handler_attr
- next_rcv_psn
- flexio_qp_attr
- next_send_psn
- flexio_qp_attr
- next_state
- flexio_qp_attr
- next_wqe_index
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- no_arm
- flexio_cq_attr
- no_sq
- flexio_qp_attr
- non_wire
- flexio_wq_sq_ext_attr
- num_and_type
- flexio_dev_mini_cqe64
- num_of_cols
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- num_of_rows
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
O
- op_inv
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- op_own
- flexio_dev_cqe64
- ops_flag
- flexio_qp_attr
- overrun_ignore
- flexio_cq_attr
- owner
- flexio_dev_eqe
P
Q
- q_key
- flexio_qp_attr
- qkey
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- qp_access_mask
- flexio_qp_attr
- flexio_qp_attr_opt_param_mask
- qp_wq_buff_qmem
- flexio_qp_attr
- qp_wq_dbr_qmem
- flexio_qp_attr
- qpn
- flexio_dev_cqe64
- qpn24
- flexio_dev_cqe64
- qpn_ds
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
R
- raddr
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- rdma
- flexio_dev_sqe_seg
- remote_qp_num
- flexio_qp_attr
- requested
- flexio_heap_mem_info
- reserved
- flexio_wq_sq_ext_attr
- flexio_wq_attr
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- reserved0
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- retry_count
- flexio_qp_attr
- rgid
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- rgid_or_rip
- flexio_qp_attr
- rkey
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- rlid
- flexio_qp_attr
- rlid_sport
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- rmac
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- rmpqn
- flexio_qp_attr
- rpc_tls_daddr
- flexio_rpc_attr
- rq
- flexio_wq_attr
- rq_cqn
- flexio_qp_attr
- rq_type
- flexio_qp_attr
- rsvd0
- flexio_dev_mini_cqe64
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- flexio_dev_wqe_rdma_seg
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- rsvd00
- flexio_dev_eqe
- flexio_dev_cqe64
- rsvd02
- flexio_dev_eqe
- rsvd1
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- rsvd2
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- flexio_dev_wqe_eth_seg
- rsvd22
- flexio_dev_cqe64
- rsvd24
- flexio_dev_cqe64
- rsvd3c
- flexio_dev_eqe
- rsvd4
- flexio_dev_wqe_transpose_seg
- flexio_dev_eqe
- rsvd40
- flexio_dev_cqe64
- rsvd48
- flexio_dev_cqe64
- rsvd50
- flexio_dev_cqe64
S
- set_workers_tls
- flexio_cmdq_attr
- shared_receive
- flexio_dev_sqe_seg
- signature
- flexio_dev_cqe64
- flexio_dev_wqe_shared_receive_seg
- flexio_dev_eqe
- signature_fm_ce_se
- flexio_dev_wqe_ctrl_seg
- size
- flexio_heap_mem_info
- sop_rdrop
- flexio_dev_cqe64
- sq
- flexio_wq_attr
- sq_cqn
- flexio_qp_attr
- sq_ext
- flexio_wq_attr
- srqn_uidx
- flexio_dev_cqe64
- stat_rate_sl
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- state
- flexio_cmdq_attr
- stream_name
- flexio_msg_stream_attr_t
- sub_type
- flexio_dev_eqe
- swap_or_add_data
- flexio_dev_wqe_atomic_seg
- sync_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
- syndrome
- flexio_dev_cqe64
T
- tclass
- flexio_dev_wqe_datagram_seg
- td
- flexio_wq_rq_attr
- thread
- flexio_cq_attr
- thread_local_storage_daddr
- flexio_event_handler_attr
- tis
- flexio_wq_sq_attr
- tracer_ctx
- flexio_dev_process_tracer_ctx
- tracer_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
- tracer_msg_formats
- flexio_msg_stream_attr_t
- transport_mode
- flexio_msg_stream_attr_t
- transport_type
- flexio_qp_attr
- transpose
- flexio_dev_sqe_seg
- ts_format
- flexio_wq_attr
- type
- flexio_affinity
- flexio_dev_eqe
U
- uar
- flexio_msg_stream_attr_t
- flexio_outbox_attr
- uar_base_addr
- flexio_cq_attr
- uar_id
- flexio_cq_attr
- flexio_wq_attr
- flexio_qp_attr
- udp_sport
- flexio_qp_attr
- umem_id
- flexio_qmem
- user_cb_ctx
- flexio_msg_stream_attr_t
- user_index
- flexio_wq_attr
- flexio_qp_attr
V
- va_31_3_fail_act
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- va_63_32
- flexio_dev_wqe_wait_on_data_seg
- validity_iteration_count
- flexio_dev_mini_cqe64
- vendor_err_synd
- flexio_dev_cqe64
- vhca_port_num
- flexio_qp_attr
- vlan_strip_disable
- flexio_wq_rq_attr
W
- wait_on_data
- flexio_dev_sqe_seg
- wait_on_data_data
- flexio_dev_sqe_seg
- workers
- flexio_cmdq_attr
- workers_tls_daddr
- flexio_cmdq_attr
- wq_dbr_qmem
- flexio_wq_attr
- wq_ring_qmem
- flexio_wq_attr
- wq_type
- flexio_wq_rq_attr
- wqe_counter
- flexio_dev_cqe64