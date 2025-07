Class GXFLogger

Implementation of the ILogger interface for GXF logging.

This class implements the nvidia::logger::ILogger interface to provide logging capabilities for the GXF (Graph Execution Framework) system within Holoscan. It overrides GXF’s default logging format with Holoscan’s format.

Public Functions

void log ( const char * file , int line , const char * name , int level , const char * message , void * arg = nullptr ) override



void pattern ( const char * pattern ) override



const char * pattern ( ) const override



void level ( int level ) override



int level ( ) const override



void redirect ( int level , void * output ) override



void * redirect ( int level ) const override



Public Static Functions

static void set_gxf_log_level ( int level )

Set the gxf log level object. Parameters level – The log level to set.