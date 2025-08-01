NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
Class FragmentService

Inheritance Relationships

Derived Types

Class Documentation

class FragmentService

Base interface for services that enable sharing of resources and functionality between operators.

Subclassed by holoscan::DefaultFragmentService, holoscan::PoseTreeManager

Public Functions

FragmentService() = default
virtual ~FragmentService() = default
virtual std::shared_ptr<Resource> resource() const = 0

Get the underlying resource.

Returns

Shared pointer to the resource.

virtual void resource(const std::shared_ptr<Resource> &resource) = 0

Set the underlying resource.

