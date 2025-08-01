Class FragmentService
Defined in File fragment_service.hpp
Derived Types
public holoscan::DefaultFragmentService(Class DefaultFragmentService)
public holoscan::PoseTreeManager(Class PoseTreeManager)
class FragmentService
Base interface for services that enable sharing of resources and functionality between operators.
Subclassed by holoscan::DefaultFragmentService, holoscan::PoseTreeManager
Public Functions
FragmentService() = default
virtual ~FragmentService() = default
virtual std::shared_ptr<Resource> resource() const = 0
Get the underlying resource.
- Returns
Shared pointer to the resource.
Set the underlying resource.
- FragmentService() = default
