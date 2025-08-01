Class GXFWrapper
Defined in File gxf_wrapper.hpp
Base Type
public nvidia::gxf::Codelet
class GXFWrapper : public nvidia::gxf::Codelet
Class to wrap an Operator into a GXF Codelet.
Public Functions
virtual ~GXFWrapper() = default
gxf_result_t initialize() override
gxf_result_t deinitialize() override
gxf_result_t registerInterface(nvidia::gxf::Registrar *registrar) override
gxf_result_t start() override
gxf_result_t tick() override
gxf_result_t stop() override
void set_operator(Operator *op)
Set the Operator object to be wrapped.
- Parameters
op – The pointer to the Operator object.
GXFExecutionContext *execution_context() const
Get the ExecutionContext object.
- Returns
The pointer to the ExecutionContext object.
InputContext *input_context() const
Get the InputContext object.
- Returns
The pointer to the InputContext object.
OutputContext *output_context() const
Get the OutputContext object.
- Returns
The pointer to the OutputContext object.
