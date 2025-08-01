Namespace YAML
Contents
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::FramebufferSizeCallbackFunction >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::InputSpec >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::InputSpec::View >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::KeyCallbackFunction >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::LayerCallbackFunction >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::MouseButtonCallbackFunction >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ScrollCallbackFunction >
Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::UnicodeCharCallbackFunction >
