NVIDIA Holoscan SDK v3.8.0
Inheritance Relationships

Base Type

Derived Type

Class Documentation

class Endpoint : public holoscan::Resource

Holoscan serialization endpoint.

Subclassed by holoscan::gxf::Endpoint

Public Functions

Endpoint() = default
Endpoint(Endpoint&&) = default
~Endpoint() override = default
virtual bool is_write_available() = 0
virtual bool is_read_available() = 0
virtual expected<size_t, RuntimeError> write(const void *data, size_t size) = 0
virtual expected<size_t, RuntimeError> read(void *data, size_t size) = 0
virtual expected<void, RuntimeError> write_ptr(const void *pointer, size_t size, holoscan::MemoryStorageType type) = 0
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> write_trivial_type(const T *object)
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> read_trivial_type(T *object)
