Struct AvailableSystemResource

Struct Documentation

struct AvailableSystemResource

Public Functions

bool has_enough_resources(const SystemResourceRequirement &resource_requirement) const

Public Members

std::string app_worker_id
std::unordered_set<std::string> target_fragments
int32_t cpu = 0
int32_t gpu = 0
uint64_t memory = 0
uint64_t shared_memory = 0
uint64_t gpu_memory = 0
content here