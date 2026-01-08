NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0  Typedef holoscan::Vector2i

Typedef holoscan::Vector2i

Typedef Documentation

using holoscan::Vector2i = Vector2<int>
Previous Typedef holoscan::Vector2f
Next Typedef holoscan::Vector2ub
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Jan 8, 2026
content here