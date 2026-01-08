NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.9.0  Typedef holoscan::unexpected

Typedef holoscan::unexpected

Typedef Documentation

template<class E>
using holoscan::unexpected = tl::unexpected<E>
Previous Typedef holoscan::unexpect_t
Next Typedef holoscan::Vector
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Jan 8, 2026
content here