Class BooleanCondition
Defined in File boolean.hpp
Base Type
public holoscan::gxf::GXFCondition(Class GXFCondition)
-
class BooleanCondition : public holoscan::gxf::GXFCondition
-
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline BooleanCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
-
inline explicit BooleanCondition(bool enable_tick = true)
-
BooleanCondition(const std::string &name, nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm *term)
-
inline virtual const char *gxf_typename() const override
-
void enable_tick()
-
void disable_tick()
-
bool check_tick_enabled()
-
virtual void setup(ComponentSpec &spec) override
Define the condition specification.
- Parameters
spec – The reference to the component specification.
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
Previous Class BlockMemoryPool
Next Class CLIParser