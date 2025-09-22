Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
Class Endpoint

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class Endpoint : public holoscan::Resource

GXF serialization endpoint wrapper.

This class holds a pointer to an nvidia::gxf::Endpoint and its methods dispatch to that endpoint.

Public Types

using MemoryStorageType = nvidia::gxf::MemoryStorageType

Public Functions

Endpoint() = default
Endpoint(Endpoint&&) = default
~Endpoint() override = default
inline explicit Endpoint(nvidia::gxf::Endpoint *gxf_endpoint)
inline virtual bool is_write_available()
inline virtual bool is_read_available()
inline virtual expected<size_t, RuntimeError> write(const void *data, size_t size)
inline virtual expected<size_t, RuntimeError> read(void *data, size_t size)
inline virtual expected<void, RuntimeError> write_ptr(const void *pointer, size_t size, MemoryStorageType type)
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> write_trivial_type(const T *object)
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> read_trivial_type(T *object)
