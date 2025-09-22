Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan Sensor Bridge v2.3.1  Struct cudaDeviceProp

Struct cudaDeviceProp

Struct Documentation

struct cudaDeviceProp

Public Members

char name[256]
cudaUUID_t uuid
char luid[8]
unsigned int luidDeviceNodeMask
size_t totalGlobalMem
size_t sharedMemPerBlock
int regsPerBlock
int warpSize
size_t memPitch
int maxThreadsPerBlock
int maxThreadsDim[3]
int maxGridSize[3]
int clockRate
size_t totalConstMem
int major
int minor
size_t textureAlignment
size_t texturePitchAlignment
int deviceOverlap
int multiProcessorCount
int kernelExecTimeoutEnabled
int integrated
int canMapHostMemory
int computeMode
int maxTexture1D
int maxTexture1DMipmap
int maxTexture1DLinear
int maxTexture2D[2]
int maxTexture2DMipmap[2]
int maxTexture2DLinear[3]
int maxTexture2DGather[2]
int maxTexture3D[3]
int maxTexture3DAlt[3]
int maxTextureCubemap
int maxTexture1DLayered[2]
int maxTexture2DLayered[3]
int maxTextureCubemapLayered[2]
int maxSurface1D
int maxSurface2D[2]
int maxSurface3D[3]
int maxSurface1DLayered[2]
int maxSurface2DLayered[3]
int maxSurfaceCubemap
int maxSurfaceCubemapLayered[2]
size_t surfaceAlignment
int concurrentKernels
int ECCEnabled
int pciBusID
int pciDeviceID
int pciDomainID
int tccDriver
int asyncEngineCount
int unifiedAddressing
int memoryClockRate
int memoryBusWidth
int l2CacheSize
int persistingL2CacheMaxSize
int maxThreadsPerMultiProcessor
int streamPrioritiesSupported
int globalL1CacheSupported
int localL1CacheSupported
size_t sharedMemPerMultiprocessor
int regsPerMultiprocessor
int managedMemory
int isMultiGpuBoard
int multiGpuBoardGroupID
int hostNativeAtomicSupported
int singleToDoublePrecisionPerfRatio
int pageableMemoryAccess
int concurrentManagedAccess
int computePreemptionSupported
int canUseHostPointerForRegisteredMem
int cooperativeLaunch
int cooperativeMultiDeviceLaunch
size_t sharedMemPerBlockOptin
int pageableMemoryAccessUsesHostPageTables
int directManagedMemAccessFromHost
int maxBlocksPerMultiProcessor
int accessPolicyMaxWindowSize
size_t reservedSharedMemPerBlock
Previous Struct CPUInfo
Next Struct CUuuid_st
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Sep 22, 2025.
content here