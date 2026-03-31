NVIDIA Network Operator v26.1.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Cloud Orchestration  NVIDIA Network Operator v26.1.0  NVIDIA Network Operator Container Images

NVIDIA Network Operator Container Images

Repository

Image Name

Tag

Digest

nvcr.io/nvidia/cloud-native network-operator v26.1.0 sha256:92d1f0ea939b42005f619e5cbe51be50025e1c1ff3425f913bdf4a237df8551d
nvcr.io/nvidia/mellanox network-operator-init-container network-operator-v26.1.0 sha256:4d75f5a1159b34785d55c4273f87397075883f998cd1b51d0419fa4e441ebf8f
nvcr.io/nvidia/mellanox k8s-rdma-shared-dev-plugin network-operator-v26.1.0 sha256:cd489dfcddeb8ef67284d177cabc347f01d6b4fba0a44335a2026f6b6e11c847
nvcr.io/nvidia/mellanox ib-kubernetes network-operator-v26.1.0 sha256:7a970fb650a29dfed285ba888c6b3e31a29af09e68f9f6fecf8a9336a73b0b9c
nvcr.io/nvidia/mellanox ipoib-cni network-operator-v26.1.0 sha256:742f85dda7cc55c6a1133c7f27e70dc96cb95302b37c27e389a81299841fb1ee
nvcr.io/nvidia/mellanox nvidia-k8s-ipam network-operator-v26.1.0 sha256:0fc97437f145a921cc8d4f6655b49d95399c4572545ac9f7d9bd42056da79a3e
nvcr.io/nvidia/mellanox nic-feature-discovery network-operator-v26.1.0 sha256:b6a73d4c44a14a62bd8c9f2d396cf3213d5ff99ca73abc4da1a36bb3a1006ff5
nvcr.io/nvidia/doca doca_telemetry 1.23.4-doca3.2.0-host sha256:b628647c87715087888a687bc86887eb9675566558d863b4e43f227cf649f83b
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-operator network-operator-v26.1.0 sha256:deeab00987df7ef6be5a8ebcd654303227b296aa78c965c50dd68ac563743469
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-operator-webhook network-operator-v26.1.0 sha256:84f022066332a93e9499458d473bc4387a8e584a3448186de2588e50d58c1ec3
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-operator-config-daemon network-operator-v26.1.0 sha256:09e9ff485385ea7b3919dd9ac1acc4320e2093d900374818ef4e26ebe421b6ca
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-network-device-plugin network-operator-v26.1.0 sha256:d132293243745f301c0c5176416c7b3fedd8693a63591328a98c4dae5abda9fe
nvcr.io/nvidia/mellanox sriov-cni network-operator-v26.1.0 sha256:51456f88b7b891667263399b35f5e96120da7cf9c97e2b8823e9627328d50310
nvcr.io/nvidia/mellanox ib-sriov-cni network-operator-v26.1.0 sha256:c27d6dbe2597b86f50c32371d10faacd7f5fe6dac3e794e0fed10d8fcfcb45b0
nvcr.io/nvidia/mellanox plugins network-operator-v26.1.0 sha256:e6aade334dc03018705af5a2ba8ef3302a5e27519fe9f71a93627375511541a1
nvcr.io/nvidia/mellanox multus-cni network-operator-v26.1.0 sha256:078a663ced2784470130ec0685d9320319e27eff7e54b703f142ad41e91a8276
nvcr.io/nvidia/mellanox ovs-cni-plugin network-operator-v26.1.0 sha256:90bffacd4419e8a58a0ca9a1c74361580fa005c7c1d8167f93db536a2fbc3219
nvcr.io/nvidia/mellanox rdma-cni network-operator-v26.1.0 sha256:bfe01ef671e30c4b98d50a6959fe0697e2498cda3b80860a7b9a06f750e967fb
nvcr.io/nvidia/mellanox nic-configuration-operator network-operator-v26.1.0 sha256:a57208fe6b617edc21e929dff95d332ae2b50e05cf8e8166de979997dc5e9bc1
nvcr.io/nvidia/mellanox nic-configuration-operator-daemon network-operator-v26.1.0 sha256:968a74cb0803643ba8ecca18bb2fbec3c044c29bd7a5b3527602a863aa64d71d
nvcr.io/nvidia/mellanox maintenance-operator network-operator-v26.1.0 sha256:c18b945d55a5df71b79436ceaa03e7c0eb7c2dacb3af2be19eaf5fdac305e185
nvcr.io/nvidia/mellanox spectrum-x-operator network-operator-v26.1.0 sha256:5881ddef1d31a769209ae7bc30b3bc7d58c7362a31a646ff70b822880ba287b9

DOCA-OFED Driver Container Images

Repository

Image Name

Version

nvcr.io/nvidia/mellanox doca-driver doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0

The followings tags are available for the above DOCA-OFED Driver container version:

Ubuntu

Tags

Digest

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-5.15.0-170-generic-ubuntu22.04-amd64

 sha256:1fa6419eb5a038aaa69733b4fcb7623dae5acde09bcfe4b84f1a198f243223df

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-5.15.0-170-generic-ubuntu22.04-arm64

 sha256:bf4479de7f60c7c4d5db808ace2e0e2130e375dc9b0158fd989f44f5d0e52d33

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.14.0-1017-azure-ubuntu24.04-amd64

 sha256:ada2baa666c3dbeccec342f8b13f8b576b806d422081d717aed3c45bf3dd83a3

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.14.0-1017-azure-ubuntu24.04-arm64

 sha256:fa6fcc19cec7f8d93f61e092a3891267cc76f83324e40a0899c4ef75f59eb085

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-aws-ubuntu24.04-amd64

 sha256:c0d7f186d97b40d437d5231b2021c6cdcc85bc31bedbff405d6d3fa7c09e2611

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-aws-ubuntu24.04-arm64

 sha256:8bd02bdc0b63903d701dbcbbe69beca115b9c5e45eb6794d4e64ea9e59710b65

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-oracle-ubuntu24.04-amd64

 sha256:d533f482954333888d09068a1715d3c3fb171df2a5d6c0a35c13100f3ee2acf6

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-oracle-ubuntu24.04-arm64

 sha256:a9e21bf47aa86fc9a3cc280cc9f5523f9243f3bd06024c0d9112447259795e70

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1008-nvidia-ubuntu24.04-amd64

 sha256:4d161686f5c8d936021517753c4cccf24b9cb9da655e3f05a58be21ce2ae1834

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1008-nvidia-ubuntu24.04-arm64

 sha256:12fd1ada02a888c782d7c4ecaa050e1990646321a6c51aa62bbdb646c10b85db

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-100-generic-ubuntu24.04-amd64

 sha256:3405071164a25e4ad72c4a49bf1b5ff71eee1239cbc053c19762f4cba6931ba0

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-100-generic-ubuntu24.04-arm64

 sha256:8d9c04d2c135d39f14db12c3b81cd66a1962ff37318f7f51d7366a989a558652

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1043-oracle-ubuntu22.04-amd64

 sha256:9ea6a22fa950d438cc4bad5d696127c482db8078c0641e2eb6891925f3cbe72b

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1043-oracle-ubuntu22.04-arm64

 sha256:e7b1460fb6fede194387feb017c95858feef40a1c00bed506f335a8ca3662590

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1044-azure-ubuntu22.04-amd64

 sha256:4512cb56164c7c1fec5aa5e90d129316e8112da30aa02a1a0e7eb572c850adcf

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1044-azure-ubuntu22.04-arm64

 sha256:3d5cc4db0979d56a53170aef9533c90b8d6e0bf67b77b95c709bb0509dd4e0f9

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-aws-ubuntu22.04-amd64

 sha256:d38f03f5726789060f96f906f74757f3482e78a419e6b48ee0e6fddb0283e192

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-aws-ubuntu22.04-arm64

 sha256:358fc3032e679ffe2d013346c3515179be58717d8666516fe58a463d25680859

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-nvidia-ubuntu22.04-amd64

 sha256:8831ff92d307923942c396f72153d38d24b39928e43bb61830c04fd8dcea114f

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-nvidia-ubuntu22.04-arm64

 sha256:b7a2932e3cc83c08d50b6c860c6d6db6c9669f5bb9dca08cdf4b4b17b5233962

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu22.04-amd64

 sha256:d21a60774040cfefcf834bec5dbfd4c1a1992ce8b5d9a9ff30a33924fdc73068

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu22.04-arm64

 sha256:f7c3746b46348468ee8a46958a17bcbcb7a4dcd801199e9b5e57c65e3f787f89

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu24.04-amd64

 sha256:ec3f771597a821c1ce2eb16e3e5be53df067d91429d22c1db34ee4257f174c96

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu24.04-arm64

 sha256:285d637e0d8f54c1da3891bb39748991b2bd1d43fb4de2a2bfb6d2521aba3d2e

RHCOS

Tags

Digest

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhcos4.17-amd64
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhcos4.18-amd64

 sha256:ac7f091b20c9c7cd5af5bad8d5f78f8109b3f62bc748a846f2a377beb05023eb

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhcos4.17-arm64
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhcos4.18-arm64

 sha256:8f49ba149d43e117f21ee753a65c4a735b43bb1c57f316bb08e2f0f6e9fa108f

RHEL

Tags

Digest

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel10.0-amd64

 sha256:10e0430eaca9ea1f8528f810641e6ef42901ba6e757e4ec2ba9854e916c3b467

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel10.0-arm64

 sha256:a8bc5110e3d5c32738446b53809deb220dc8d71b37f5bd11c87e5af6887aace3

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel8.10-amd64

 sha256:5999eb7175e0804fe9b48a9156932e4a657aecaa9c4315591abcc29d1c339a82

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel8.10-arm64

 sha256:04e8293e45d7d1f518952be3f6a902d53b5cd6ae14c684dd36f4acbb51178ac9

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.4-amd64
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.6-amd64

 sha256:3bfd0a24859c3e8c0e9697d6f128855e2ab6b3731eb79ef5603673fc678c82c4

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.4-arm64
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.6-arm64

 sha256:3a6629d09fdc431594d399e1a5106920ed5b9fc42cecd501fd69664bd7e9a62c

SLES

Tags

Digest

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-sles15.7-amd64

 sha256:990f81022eb0fd213d823ecedb821f83145a9db7e708b365d3f063259fb0c4dc

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-sles15.7-arm64

 sha256:633ec9b617770dab3eb779a167262a94326e2005aded41edc0ca706d1555e95b

STIG FIPS Compliant DOCA-OFED Driver Container Images

Repository

Image Name

Version

nvcr.io/nvidia/mellanox doca-driver-stig-fips doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0

The followings tags are available for the above STIG FIPS Compliant DOCA-OFED Driver container version:

Ubuntu

Tags

Digest

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu24.04-amd64

 sha256:884cd8ace16fd82ee53b05a278419dae07bc358944bb5a64e9c1890f75ac2a05

RHEL

Tags

Digest

doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.6-amd64

 sha256:6dd981eba1a8cd33735ce2471caf54b42523c0b846a087010cb1f60c31f3f75a
Previous Advanced Configurations
Next Troubleshooting
© Copyright 2025-2026, NVIDIA. Last updated on Mar 31, 2026
content here