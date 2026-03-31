NVIDIA Network Operator Container Images
Repository
Image Name
Tag
Digest
|nvcr.io/nvidia/cloud-native
|network-operator
|v26.1.0
|sha256:92d1f0ea939b42005f619e5cbe51be50025e1c1ff3425f913bdf4a237df8551d
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|network-operator-init-container
|network-operator-v26.1.0
|sha256:4d75f5a1159b34785d55c4273f87397075883f998cd1b51d0419fa4e441ebf8f
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|k8s-rdma-shared-dev-plugin
|network-operator-v26.1.0
|sha256:cd489dfcddeb8ef67284d177cabc347f01d6b4fba0a44335a2026f6b6e11c847
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|ib-kubernetes
|network-operator-v26.1.0
|sha256:7a970fb650a29dfed285ba888c6b3e31a29af09e68f9f6fecf8a9336a73b0b9c
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|ipoib-cni
|network-operator-v26.1.0
|sha256:742f85dda7cc55c6a1133c7f27e70dc96cb95302b37c27e389a81299841fb1ee
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|nvidia-k8s-ipam
|network-operator-v26.1.0
|sha256:0fc97437f145a921cc8d4f6655b49d95399c4572545ac9f7d9bd42056da79a3e
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|nic-feature-discovery
|network-operator-v26.1.0
|sha256:b6a73d4c44a14a62bd8c9f2d396cf3213d5ff99ca73abc4da1a36bb3a1006ff5
|nvcr.io/nvidia/doca
|doca_telemetry
|1.23.4-doca3.2.0-host
|sha256:b628647c87715087888a687bc86887eb9675566558d863b4e43f227cf649f83b
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|sriov-network-operator
|network-operator-v26.1.0
|sha256:deeab00987df7ef6be5a8ebcd654303227b296aa78c965c50dd68ac563743469
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|sriov-network-operator-webhook
|network-operator-v26.1.0
|sha256:84f022066332a93e9499458d473bc4387a8e584a3448186de2588e50d58c1ec3
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|sriov-network-operator-config-daemon
|network-operator-v26.1.0
|sha256:09e9ff485385ea7b3919dd9ac1acc4320e2093d900374818ef4e26ebe421b6ca
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|sriov-network-device-plugin
|network-operator-v26.1.0
|sha256:d132293243745f301c0c5176416c7b3fedd8693a63591328a98c4dae5abda9fe
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|sriov-cni
|network-operator-v26.1.0
|sha256:51456f88b7b891667263399b35f5e96120da7cf9c97e2b8823e9627328d50310
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|ib-sriov-cni
|network-operator-v26.1.0
|sha256:c27d6dbe2597b86f50c32371d10faacd7f5fe6dac3e794e0fed10d8fcfcb45b0
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|plugins
|network-operator-v26.1.0
|sha256:e6aade334dc03018705af5a2ba8ef3302a5e27519fe9f71a93627375511541a1
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|multus-cni
|network-operator-v26.1.0
|sha256:078a663ced2784470130ec0685d9320319e27eff7e54b703f142ad41e91a8276
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|ovs-cni-plugin
|network-operator-v26.1.0
|sha256:90bffacd4419e8a58a0ca9a1c74361580fa005c7c1d8167f93db536a2fbc3219
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|rdma-cni
|network-operator-v26.1.0
|sha256:bfe01ef671e30c4b98d50a6959fe0697e2498cda3b80860a7b9a06f750e967fb
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|nic-configuration-operator
|network-operator-v26.1.0
|sha256:a57208fe6b617edc21e929dff95d332ae2b50e05cf8e8166de979997dc5e9bc1
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|nic-configuration-operator-daemon
|network-operator-v26.1.0
|sha256:968a74cb0803643ba8ecca18bb2fbec3c044c29bd7a5b3527602a863aa64d71d
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|maintenance-operator
|network-operator-v26.1.0
|sha256:c18b945d55a5df71b79436ceaa03e7c0eb7c2dacb3af2be19eaf5fdac305e185
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|spectrum-x-operator
|network-operator-v26.1.0
|sha256:5881ddef1d31a769209ae7bc30b3bc7d58c7362a31a646ff70b822880ba287b9
Repository
Image Name
Version
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|doca-driver
|doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0
The followings tags are available for the above DOCA-OFED Driver container version:
Ubuntu
Tags
Digest
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-5.15.0-170-generic-ubuntu22.04-amd64
|sha256:1fa6419eb5a038aaa69733b4fcb7623dae5acde09bcfe4b84f1a198f243223df
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-5.15.0-170-generic-ubuntu22.04-arm64
|sha256:bf4479de7f60c7c4d5db808ace2e0e2130e375dc9b0158fd989f44f5d0e52d33
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.14.0-1017-azure-ubuntu24.04-amd64
|sha256:ada2baa666c3dbeccec342f8b13f8b576b806d422081d717aed3c45bf3dd83a3
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.14.0-1017-azure-ubuntu24.04-arm64
|sha256:fa6fcc19cec7f8d93f61e092a3891267cc76f83324e40a0899c4ef75f59eb085
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-aws-ubuntu24.04-amd64
|sha256:c0d7f186d97b40d437d5231b2021c6cdcc85bc31bedbff405d6d3fa7c09e2611
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-aws-ubuntu24.04-arm64
|sha256:8bd02bdc0b63903d701dbcbbe69beca115b9c5e45eb6794d4e64ea9e59710b65
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-oracle-ubuntu24.04-amd64
|sha256:d533f482954333888d09068a1715d3c3fb171df2a5d6c0a35c13100f3ee2acf6
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1007-oracle-ubuntu24.04-arm64
|sha256:a9e21bf47aa86fc9a3cc280cc9f5523f9243f3bd06024c0d9112447259795e70
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1008-nvidia-ubuntu24.04-amd64
|sha256:4d161686f5c8d936021517753c4cccf24b9cb9da655e3f05a58be21ce2ae1834
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.17.0-1008-nvidia-ubuntu24.04-arm64
|sha256:12fd1ada02a888c782d7c4ecaa050e1990646321a6c51aa62bbdb646c10b85db
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-100-generic-ubuntu24.04-amd64
|sha256:3405071164a25e4ad72c4a49bf1b5ff71eee1239cbc053c19762f4cba6931ba0
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-100-generic-ubuntu24.04-arm64
|sha256:8d9c04d2c135d39f14db12c3b81cd66a1962ff37318f7f51d7366a989a558652
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1043-oracle-ubuntu22.04-amd64
|sha256:9ea6a22fa950d438cc4bad5d696127c482db8078c0641e2eb6891925f3cbe72b
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1043-oracle-ubuntu22.04-arm64
|sha256:e7b1460fb6fede194387feb017c95858feef40a1c00bed506f335a8ca3662590
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1044-azure-ubuntu22.04-amd64
|sha256:4512cb56164c7c1fec5aa5e90d129316e8112da30aa02a1a0e7eb572c850adcf
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1044-azure-ubuntu22.04-arm64
|sha256:3d5cc4db0979d56a53170aef9533c90b8d6e0bf67b77b95c709bb0509dd4e0f9
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-aws-ubuntu22.04-amd64
|sha256:d38f03f5726789060f96f906f74757f3482e78a419e6b48ee0e6fddb0283e192
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-aws-ubuntu22.04-arm64
|sha256:358fc3032e679ffe2d013346c3515179be58717d8666516fe58a463d25680859
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-nvidia-ubuntu22.04-amd64
|sha256:8831ff92d307923942c396f72153d38d24b39928e43bb61830c04fd8dcea114f
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-6.8.0-1046-nvidia-ubuntu22.04-arm64
|sha256:b7a2932e3cc83c08d50b6c860c6d6db6c9669f5bb9dca08cdf4b4b17b5233962
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu22.04-amd64
|sha256:d21a60774040cfefcf834bec5dbfd4c1a1992ce8b5d9a9ff30a33924fdc73068
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu22.04-arm64
|sha256:f7c3746b46348468ee8a46958a17bcbcb7a4dcd801199e9b5e57c65e3f787f89
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu24.04-amd64
|sha256:ec3f771597a821c1ce2eb16e3e5be53df067d91429d22c1db34ee4257f174c96
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu24.04-arm64
|sha256:285d637e0d8f54c1da3891bb39748991b2bd1d43fb4de2a2bfb6d2521aba3d2e
RHCOS
Tags
Digest
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhcos4.17-amd64
|sha256:ac7f091b20c9c7cd5af5bad8d5f78f8109b3f62bc748a846f2a377beb05023eb
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhcos4.17-arm64
|sha256:8f49ba149d43e117f21ee753a65c4a735b43bb1c57f316bb08e2f0f6e9fa108f
RHEL
Tags
Digest
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel10.0-amd64
|sha256:10e0430eaca9ea1f8528f810641e6ef42901ba6e757e4ec2ba9854e916c3b467
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel10.0-arm64
|sha256:a8bc5110e3d5c32738446b53809deb220dc8d71b37f5bd11c87e5af6887aace3
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel8.10-amd64
|sha256:5999eb7175e0804fe9b48a9156932e4a657aecaa9c4315591abcc29d1c339a82
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel8.10-arm64
|sha256:04e8293e45d7d1f518952be3f6a902d53b5cd6ae14c684dd36f4acbb51178ac9
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.4-amd64
|sha256:3bfd0a24859c3e8c0e9697d6f128855e2ab6b3731eb79ef5603673fc678c82c4
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.4-arm64
|sha256:3a6629d09fdc431594d399e1a5106920ed5b9fc42cecd501fd69664bd7e9a62c
SLES
Tags
Digest
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-sles15.7-amd64
|sha256:990f81022eb0fd213d823ecedb821f83145a9db7e708b365d3f063259fb0c4dc
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-sles15.7-arm64
|sha256:633ec9b617770dab3eb779a167262a94326e2005aded41edc0ca706d1555e95b
Repository
Image Name
Version
|nvcr.io/nvidia/mellanox
|doca-driver-stig-fips
|doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0
The followings tags are available for the above STIG FIPS Compliant DOCA-OFED Driver container version:
Ubuntu
Tags
Digest
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-ubuntu24.04-amd64
|sha256:884cd8ace16fd82ee53b05a278419dae07bc358944bb5a64e9c1890f75ac2a05
RHEL
Tags
Digest
|
doca3.3.0-26.01-1.0.0.0-0-rhel9.6-amd64
|sha256:6dd981eba1a8cd33735ce2471caf54b42523c0b846a087010cb1f60c31f3f75a