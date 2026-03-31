Host Device Network with RDMA
Step 1: Create NicClusterPolicy with host device support
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
sriovDevicePlugin:
image: sriov-network-device-plugin
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.1.0
config: |
{
"resourceList": [
{
"resourcePrefix": "nvidia.com",
"resourceName": "hostdev",
"selectors": {
"vendors": ["15b3"],
"isRdma": true
}
}
]
}
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.1.0
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.1.0
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v26.1.0
kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml
Step 2: Create IPPool for nv-ipam
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: hostdev-pool
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.3.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.3.1
kubectl apply -f ippool.yaml
Step 3: Create HostDeviceNetwork
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: HostDeviceNetwork
metadata:
name: hostdev-net
spec:
networkNamespace: "default"
resourceName: "hostdev"
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "hostdev-pool"
}
kubectl apply -f hostdevicenetwork.yaml
Step 4: Deploy test workload
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: hostdev-test-pod
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: hostdev-net
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
nvidia.com/hostdev: '1'
limits:
nvidia.com/hostdev: '1'
kubectl apply -f pod.yaml
Verify the deployment:
kubectl exec -it hostdev-test-pod -- lspci | grep Mellanox
Complete Configuration
