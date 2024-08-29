Events REST API
For the full list of UFM supported events, refer to “Supported Traps and Events” section in UFM User Manual document.
Description – returns information on all events running in the fabric, or on a specific event using its ID
Request URL – GET /ufmRest/app/events
Main operations
Get all events
Get an event using its ID
Trigger external event
Trigger external events
Description – Returns information on all events running in the fabric
Request URL – GET /ufmRest/app/events
Request Content Type – Application/json
Response
[ { "id":97213, "name":"MCast Group Deleted", "type":"Site", "event_type":"67", "severity":"Info", "timestamp":"2024-05-28 08:03:05", "counter":"N/A", "category":"Fabric Notification", "object_name":"default", "object_path":"default(2)", "write_to_syslog":false, "description":"Mcast group is deleted: ff12601bffff0000, 1fffc6ec2" }, { "id":97214, "name":"New MCast Group Created", "type":"Site", "event_type":"66", "severity":"Info", "timestamp":"2024-05-28 08:03:07", "counter":"N/A", "category":"Fabric Notification", "object_name":"default", "object_path":"default(2)", "write_to_syslog":false, "description":"New MCast group is created: ff12601bffff0000, 1fffc6ec2" } ]
Possible Filters
object_name – filters by object name
type – filters by type
category – filters by category
severity – filters by severity
group – filters events by the group that has caused the event
Status Codes
200 – OK
Description – returns information on a specific event by its ID
Request URL – GET /ufmRest/app/events/<id>
Request Content Type – Application/json
Response
{
"id":
97227,
"name":
"New MCast Group Created",
"type":
"Site",
"event_type":
"66",
"severity":
"Info",
"timestamp":
"2024-05-28 08:09:05",
"counter":
"N/A",
"category":
"Fabric Notification",
"object_name":
"default",
"object_path":
"default(2)",
"write_to_syslog":
false,
"description":
"New MCast group is created: ff12601bffff0000, 1ffd9acbf"}
Note – if the <id> parameter is not provided, all events will be listed
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND—event was not found (by ID)
Description – Trigger external event in UFM
Request URL – POST /ufmRest/app/events/external_event
Request Content Type – Application/json
Response - Success
Request Body
{ "event_id":554, "external_event_name":"External event new name", "external_event_type":"External event type", "external_event_source":"External event source", "description":"Awsome external event!" }
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND—event was not found (by ID)
Description – Trigger external events in UFM
Request URL – POST /ufmRest/app/events/external_events
Request Content Type – Application/json
Response - Success
Request Body
[ { "event_id":554, "external_event_name":"External event new name", "external_event_type":"External event type", "external_event_source":"External event source", "description":"Awsome external event!" } ]
Status Codes
200 – OK
404 – NOT FOUND—event was not found (by ID)