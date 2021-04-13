DOCA Documentation v1.0
4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

application_name
doca_netflow_default_record

D

d_octets
doca_netflow_default_record
d_pkts
doca_netflow_default_record
dst_addr_v4
doca_netflow_default_record
dst_as
doca_netflow_default_record
dst_mask
doca_netflow_default_record
dst_port
doca_netflow_default_record

E

ethertype
doca_dpi_parsing_info

F

field_count
doca_netflow_template
fields
doca_netflow_template
first
doca_netflow_default_record
flow_id
doca_netflow_default_record

I

info
doca_dpi_result
input
doca_netflow_default_record
ipv4
doca_dpi_parsing_info
ipv6
doca_dpi_parsing_info

L

l4_dport
doca_dpi_parsing_info
l4_protocol
doca_dpi_parsing_info
l4_sport
doca_dpi_parsing_info
last
doca_netflow_default_record
length
doca_netflow_flowset_field

M

matched
doca_dpi_result
max_packets_per_queue
doca_dpi_config_t
max_sig_match_len
doca_dpi_config_t

N

name
doca_dpi_sig_data
nb_http_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_matches
doca_dpi_stat_info
nb_other_l4
doca_dpi_stat_info
nb_other_l7
doca_dpi_stat_info
nb_queues
doca_dpi_config_t
nb_scanned_pkts
doca_dpi_stat_info
nb_ssl_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_tcp_based
doca_dpi_stat_info
nb_udp_based
doca_dpi_stat_info
next_hop
doca_netflow_default_record

O

output
doca_netflow_default_record

P

pkt
doca_dpi_result
protocol
doca_netflow_default_record

S

sig_id
doca_dpi_sig_info
doca_dpi_sig_data
src_addr_v4
doca_netflow_default_record
src_as
doca_netflow_default_record
src_mask
doca_netflow_default_record
src_port
doca_netflow_default_record
status_flags
doca_dpi_result

T

tcp_flags
doca_netflow_default_record
tos
doca_netflow_default_record
type
doca_netflow_flowset_field

U

user_data
doca_dpi_result

