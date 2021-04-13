Topics
Docs Hub
DOCA Libraries API
DOCA Libraries API
1. Change Log
2. Modules
2.1. Compatibility Management
2.2. Deep packet inspection
2.3. NetFlow
2.4. Version Management
3. Data Structures
3.1. doca_dpi_config_t
3.2. doca_dpi_parsing_info
3.3. doca_dpi_result
3.4. doca_dpi_sig_data
3.5. doca_dpi_sig_info
3.6. doca_dpi_stat_info
3.7. doca_netflow_default_record
3.8. doca_netflow_flowset_field
3.9. doca_netflow_template
4. Data Fields
Last updated on Apr 13, 2021
