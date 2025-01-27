Class Endpoint
Defined in File endpoint.hpp
Base Type
public holoscan::Resource(Class Resource)
class Endpoint : public holoscan::Resource
GXF serialization endpoint wrapper.
This class holds a pointer to an nvidia::gxf::Endpoint and its methods dispatch to that endpoint.
Public Types
using MemoryStorageType = nvidia::gxf::MemoryStorageType
Public Functions
Endpoint() = default
Endpoint(Endpoint&&) = default
~Endpoint() override = default
inline explicit Endpoint(nvidia::gxf::Endpoint *gxf_endpoint)
inline virtual bool is_write_available()
inline virtual bool is_read_available()
inline virtual expected<size_t, RuntimeError> write(const void *data, size_t size)
inline virtual expected<size_t, RuntimeError> read(void *data, size_t size)
inline virtual expected<void, RuntimeError> write_ptr(const void *pointer, size_t size, MemoryStorageType type)
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> write_trivial_type(const T *object)
template<typename T>
inline expected<size_t, RuntimeError> read_trivial_type(T *object)
