Class TransformBase
Defined in File transform.hpp
Derived Type
public holoscan::inference::GenerateBoxes(Class GenerateBoxes)
class TransformBase
Base Transform Class.
Subclassed by holoscan::inference::GenerateBoxes
Public Functions
virtual ~TransformBase() = default
inline virtual InferStatus execute(const std::map<std::string, void*> &indata, const std::map<std::string, std::vector<int>> &indim, DataMap &processed_data, DimType &processed_dims)
Does the transform execution.
- Parameters
- Returns
InferStatus
inline virtual InferStatus initialize(const std::vector<std::string> &input_tensors)
- virtual ~TransformBase() = default
