Inheritance Relationships

Base Type

  • public AppDriverService::Service

Class Documentation

class AppDriverServiceImpl : public AppDriverService::Service

Public Functions

explicit AppDriverServiceImpl(holoscan::AppDriver *app_driver)
grpc::Status AllocateFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response) override
grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response) override
