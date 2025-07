Define HOLOSCAN_OPERATOR_FORWARD_ARGS_SUPER

Forward the arguments to the super class.

This macro is used to forward the arguments of the constructor to the base class. It is used in the constructor of the operator class.

Use this macro if the class is derived from holoscan::Operator or the base class is derived from holoscan::Operator .

Example:

Copy Copied! class SourceOp : public holoscan::ops::GXFOperator { public: HOLOSCAN_OPERATOR_FORWARD_ARGS_SUPER(SourceOp, holoscan::ops::GXFOperator) SourceOp() = default; const char* gxf_typename() const override { return "nvidia::holoscan::Source"; } void setup(OperatorSpec& spec) override; void initialize() override; };