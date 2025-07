Keys codes. Printable keys use the ASCII value, function keys are put in the 256+ range.

The key codes match the GLFW key codes https://www.glfw.org/docs/latest/group__keys.html.

Values:

enumerator SPACE



enumerator APOSTROPHE



enumerator COMMA



enumerator MINUS



enumerator PERIOD



enumerator SLASH



enumerator ZERO



enumerator ONE



enumerator TWO



enumerator THREE



enumerator FOUR



enumerator FIVE



enumerator SIX



enumerator SEVEN



enumerator EIGHT



enumerator NINE



enumerator SEMICOLON



enumerator EQUAL



enumerator A



enumerator B



enumerator C



enumerator D



enumerator E



enumerator F



enumerator G



enumerator H



enumerator I



enumerator J



enumerator K



enumerator L



enumerator M



enumerator N



enumerator O



enumerator P



enumerator Q



enumerator R



enumerator S



enumerator T



enumerator U



enumerator V



enumerator W



enumerator X



enumerator Y



enumerator Z



enumerator LEFT_BRACKET



enumerator BACKSLASH



enumerator RIGHT_BRACKET



enumerator GRAVE_ACCENT



enumerator ESCAPE



enumerator ENTER



enumerator TAB



enumerator BACKSPACE



enumerator INSERT



enumerator DELETE



enumerator RIGHT



enumerator LEFT



enumerator DOWN



enumerator UP



enumerator PAGE_UP



enumerator PAGE_DOWN



enumerator HOME



enumerator END



enumerator CAPS_LOCK



enumerator SCROLL_LOCK



enumerator NUM_LOCK



enumerator PRINT_SCREEN



enumerator PAUSE



enumerator F1



enumerator F2



enumerator F3



enumerator F4



enumerator F5



enumerator F6



enumerator F7



enumerator F8



enumerator F9



enumerator F10



enumerator F11



enumerator F12



enumerator F13



enumerator F14



enumerator F15



enumerator F16



enumerator F17



enumerator F18



enumerator F19



enumerator F20



enumerator F21



enumerator F22



enumerator F23



enumerator F24



enumerator F25



enumerator KP_0



enumerator KP_1



enumerator KP_2



enumerator KP_3



enumerator KP_4



enumerator KP_5



enumerator KP_6



enumerator KP_7



enumerator KP_8



enumerator KP_9



enumerator KP_DECIMAL



enumerator KP_DIVIDE



enumerator KP_MULTIPLY



enumerator KP_SUBTRACT



enumerator KP_ADD



enumerator KP_ENTER



enumerator KP_EQUAL



enumerator LEFT_SHIFT



enumerator LEFT_CONTROL



enumerator LEFT_ALT



enumerator LEFT_SUPER



enumerator RIGHT_SHIFT



enumerator RIGHT_CONTROL



enumerator RIGHT_ALT



enumerator RIGHT_SUPER