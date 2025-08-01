Enum OperatorStatus

NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
enum class holoscan::OperatorStatus

Enum representing the status of an operator.

This enum defines the possible statuses of an operator in the Holoscan SDK. It maps the GXF entity status values to human-readable operator statuses.

Values:

enumerator kNotStarted

Operator is created but not started (GXF_ENTITY_STATUS_NOT_STARTED)

enumerator kStartPending

Operator is pending to start (GXF_ENTITY_STATUS_START_PENDING)

enumerator kStarted

Operator is started (GXF_ENTITY_STATUS_STARTED)

enumerator kTickPending

Operator is pending to tick (compute) (GXF_ENTITY_STATUS_TICK_PENDING)

enumerator kTicking

Operator is currently ticking (in compute) (GXF_ENTITY_STATUS_TICKING)

enumerator kIdle

Operator is idle (GXF_ENTITY_STATUS_IDLE)

enumerator kStopPending

Operator is pending to stop (GXF_ENTITY_STATUS_STOP_PENDING)

