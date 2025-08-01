NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
NVIDIA Docs Hub  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0  Template Function holoscan::interpolate(K, const SO3&, const SO3&)

Template Function holoscan::interpolate(K, const SO3&, const SO3&)

Function Documentation

template<typename K>
SO3<K> holoscan::interpolate(K p, const SO3<K> &a, const SO3<K> &b)

Interpolate between two 3D rotations using spherical linear interpolation (slerp).

Template Parameters

K – Scalar type.

Parameters

  • p – Interpolation parameter (0.0 returns a, 1.0 returns b).

  • a – First rotation.

  • b – Second rotation.

Returns

Interpolated rotation using quaternion slerp.

Previous Template Function holoscan::interpolate(K, const SO2<K>&, const SO2<K>&)
Next Template Function holoscan::interpolate(K, const Pose2<K>&, const Pose2<K>&)
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Aug 1, 2025.
content here