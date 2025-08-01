Variable holoscan::metricToString
Defined in File dataflow_tracker.hpp
static const std::unordered_map<DataFlowMetric, std::string> holoscan::metricToString = {{DataFlowMetric::kMaxE2ELatency, "Max end-to-end Latency (ms)"}, {DataFlowMetric::kMaxMessageID, "Max LatencyMessageNo"}, {DataFlowMetric::kAvgE2ELatency, "Avg end-to-end Latency (ms)"}, {DataFlowMetric::kMinE2ELatency, "Min end-to-end Latency (ms)"}, {DataFlowMetric::kMinMessageID, "Min LatencyMessageNo"}, {DataFlowMetric::kNumDstMessages, "Number of messages"}}
