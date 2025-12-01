Function PROF_DEFINE_EVENT(event_device_from_stream, “device_from_stream”, 0x99, 0xFF, 0x00)
Defined in File execution_context.hpp
Warning
doxygenfunction: Unable to resolve function “PROF_DEFINE_EVENT” with arguments “(event_device_from_stream, “device_from_stream”, 0x99, 0xFF, 0x00)”. Could not parse arguments. Parsing eror is Invalid C++ declaration: Expected identifier in nested name. [error at 27] (event_device_from_stream, “device_from_stream”, 0x99, 0xFF, 0x00) —————————^
Previous Function PROF_DEFINE_EVENT(event_synchronize_streams, “synchronize_streams”, 0x99, 0xFF, 0x00)
Next Function PROF_DEFINE_EVENT(event_log_backend_specific, “log_backend_specific”, 0x99, 0x33, 0xFF)