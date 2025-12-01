NVIDIA Holoscan SDK v3.8.0
Typedef holoscan::SO3f

Typedef Documentation

using holoscan::SO3f = SO3<float>

SO3 with single precision.

