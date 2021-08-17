4. Data Fields
Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:
A
- action
- doca_dpi_sig_info
- actions
- doca_flow_pipe_cfg
- aging
- doca_flow_monitor
- doca_flow_cfg
- application_name
- doca_netflow_default_record
C
D
- d_octets
- doca_netflow_default_record
- d_pkts
- doca_netflow_default_record
- dec_ttl
- doca_flow_actions
- decap
- doca_flow_actions
- devargs
- doca_flow_port_cfg
- dst_addr_v4
- doca_netflow_default_record
- dst_addr_v6
- doca_netflow_default_record
- dst_as
- doca_netflow_default_record
- dst_ip
- doca_flow_encap_action
- dst_mac
- doca_flow_encap_action
- dst_mask
- doca_netflow_default_record
- dst_port
- doca_netflow_default_record
E
- encap
- doca_flow_actions
- ethertype
- doca_dpi_parsing_info
F
- field_count
- doca_netflow_template
- fields
- doca_netflow_template
- first
- doca_netflow_default_record
- flags
- doca_flow_match
- doca_flow_monitor
- flow_id
- doca_netflow_default_record
G
- gre_key
- doca_flow_tun
H
- has_encap
- doca_flow_actions
I
- id
- doca_flow_monitor
- in_dst_ip
- doca_flow_match
- in_dst_port
- doca_flow_match
- in_l4_type
- doca_flow_match
- in_src_ip
- doca_flow_match
- in_src_port
- doca_flow_match
- info
- doca_dpi_result
- input
- doca_netflow_default_record
- ipv4
- doca_dpi_parsing_info
- ipv4_addr
- doca_flow_ip_addr
- ipv6
- doca_dpi_parsing_info
- ipv6_addr
- doca_flow_ip_addr
- is_hairpin
- doca_flow_cfg
L
- l4_dport
- doca_dpi_parsing_info
- l4_protocol
- doca_dpi_parsing_info
- l4_sport
- doca_dpi_parsing_info
- last
- doca_netflow_default_record
- length
- doca_netflow_flowset_field
M
- match
- doca_flow_pipe_cfg
- match_mask
- doca_flow_pipe_cfg
- matched
- doca_dpi_result
- max_packets_per_queue
- doca_dpi_config_t
- max_sig_match_len
- doca_dpi_config_t
- message
- doca_flow_error
- mod_dst_ip
- doca_flow_actions
- mod_dst_mac
- doca_flow_actions
- mod_dst_port
- doca_flow_actions
- mod_src_ip
- doca_flow_actions
- mod_src_mac
- doca_flow_actions
- mod_src_port
- doca_flow_actions
- monitor
- doca_flow_pipe_cfg
N
- name
- doca_dpi_sig_data
- doca_flow_pipe_cfg
- nb_http_parser_based
- doca_dpi_stat_info
- nb_matches
- doca_dpi_stat_info
- nb_other_l4
- doca_dpi_stat_info
- nb_other_l7
- doca_dpi_stat_info
- nb_queues
- doca_dpi_config_t
- nb_scanned_pkts
- doca_dpi_stat_info
- nb_ssl_parser_based
- doca_dpi_stat_info
- nb_tcp_based
- doca_dpi_stat_info
- nb_udp_based
- doca_dpi_stat_info
- next_hop_v4
- doca_netflow_default_record
- next_hop_v6
- doca_netflow_default_record
- next_pipe
- doca_flow_fwd
- num_of_queues
- doca_flow_fwd
O
- out_dst_ip
- doca_flow_match
- out_dst_mac
- doca_flow_match
- out_dst_port
- doca_flow_match
- out_l4_type
- doca_flow_match
- out_src_ip
- doca_flow_match
- out_src_mac
- doca_flow_match
- out_src_port
- doca_flow_match
- output
- doca_netflow_default_record
P
- pkt
- doca_dpi_result
- port
- doca_flow_pipe_cfg
- port_id
- doca_flow_fwd
- doca_flow_port_cfg
- priv_data_size
- doca_flow_port_cfg
- protocol
- doca_netflow_default_record
Q
- queues
- doca_flow_cfg
R
- rss_flags
- doca_flow_fwd
- rss_mark
- doca_flow_fwd
- rss_queues
- doca_flow_fwd
S
- sig_id
- doca_dpi_sig_info
- doca_dpi_sig_data
- src_addr_v4
- doca_netflow_default_record
- src_addr_v6
- doca_netflow_default_record
- src_as
- doca_netflow_default_record
- src_ip
- doca_flow_encap_action
- src_mac
- doca_flow_encap_action
- src_mask
- doca_netflow_default_record
- src_port
- doca_netflow_default_record
- status_flags
- doca_dpi_result
T
- tcp_flags
- doca_netflow_default_record
- tos
- doca_netflow_default_record
- total_bytes
- doca_flow_query
- total_pkts
- doca_flow_query
- total_sessions
- doca_flow_cfg
- tun
- doca_flow_match
- doca_flow_encap_action
- type
- doca_flow_error
- doca_flow_ip_addr
- doca_flow_fwd
- doca_flow_tun
- doca_netflow_flowset_field
- doca_flow_port_cfg
U
- user_data
- doca_dpi_result
V
- vlan_id
- doca_flow_match
- vxlan_tun_id
- doca_flow_tun