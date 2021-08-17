DOCA Documentation v1.1
4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

action
doca_dpi_sig_info
actions
doca_flow_pipe_cfg
aging
doca_flow_monitor
doca_flow_cfg
application_name
doca_netflow_default_record

C

cir
doca_flow_monitor

D

d_octets
doca_netflow_default_record
d_pkts
doca_netflow_default_record
dec_ttl
doca_flow_actions
decap
doca_flow_actions
devargs
doca_flow_port_cfg
dst_addr_v4
doca_netflow_default_record
dst_addr_v6
doca_netflow_default_record
dst_as
doca_netflow_default_record
dst_ip
doca_flow_encap_action
dst_mac
doca_flow_encap_action
dst_mask
doca_netflow_default_record
dst_port
doca_netflow_default_record

E

encap
doca_flow_actions
ethertype
doca_dpi_parsing_info

F

field_count
doca_netflow_template
fields
doca_netflow_template
first
doca_netflow_default_record
flags
doca_flow_match
doca_flow_monitor
flow_id
doca_netflow_default_record

G

gre_key
doca_flow_tun

H

has_encap
doca_flow_actions

I

id
doca_flow_monitor
in_dst_ip
doca_flow_match
in_dst_port
doca_flow_match
in_l4_type
doca_flow_match
in_src_ip
doca_flow_match
in_src_port
doca_flow_match
info
doca_dpi_result
input
doca_netflow_default_record
ipv4
doca_dpi_parsing_info
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6
doca_dpi_parsing_info
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_hairpin
doca_flow_cfg

L

l4_dport
doca_dpi_parsing_info
l4_protocol
doca_dpi_parsing_info
l4_sport
doca_dpi_parsing_info
last
doca_netflow_default_record
length
doca_netflow_flowset_field

M

match
doca_flow_pipe_cfg
match_mask
doca_flow_pipe_cfg
matched
doca_dpi_result
max_packets_per_queue
doca_dpi_config_t
max_sig_match_len
doca_dpi_config_t
message
doca_flow_error
mod_dst_ip
doca_flow_actions
mod_dst_mac
doca_flow_actions
mod_dst_port
doca_flow_actions
mod_src_ip
doca_flow_actions
mod_src_mac
doca_flow_actions
mod_src_port
doca_flow_actions
monitor
doca_flow_pipe_cfg

N

name
doca_dpi_sig_data
doca_flow_pipe_cfg
nb_http_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_matches
doca_dpi_stat_info
nb_other_l4
doca_dpi_stat_info
nb_other_l7
doca_dpi_stat_info
nb_queues
doca_dpi_config_t
nb_scanned_pkts
doca_dpi_stat_info
nb_ssl_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_tcp_based
doca_dpi_stat_info
nb_udp_based
doca_dpi_stat_info
next_hop_v4
doca_netflow_default_record
next_hop_v6
doca_netflow_default_record
next_pipe
doca_flow_fwd
num_of_queues
doca_flow_fwd

O

out_dst_ip
doca_flow_match
out_dst_mac
doca_flow_match
out_dst_port
doca_flow_match
out_l4_type
doca_flow_match
out_src_ip
doca_flow_match
out_src_mac
doca_flow_match
out_src_port
doca_flow_match
output
doca_netflow_default_record

P

pkt
doca_dpi_result
port
doca_flow_pipe_cfg
port_id
doca_flow_fwd
doca_flow_port_cfg
priv_data_size
doca_flow_port_cfg
protocol
doca_netflow_default_record

Q

queues
doca_flow_cfg

R

rss_flags
doca_flow_fwd
rss_mark
doca_flow_fwd
rss_queues
doca_flow_fwd

S

sig_id
doca_dpi_sig_info
doca_dpi_sig_data
src_addr_v4
doca_netflow_default_record
src_addr_v6
doca_netflow_default_record
src_as
doca_netflow_default_record
src_ip
doca_flow_encap_action
src_mac
doca_flow_encap_action
src_mask
doca_netflow_default_record
src_port
doca_netflow_default_record
status_flags
doca_dpi_result

T

tcp_flags
doca_netflow_default_record
tos
doca_netflow_default_record
total_bytes
doca_flow_query
total_pkts
doca_flow_query
total_sessions
doca_flow_cfg
tun
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
type
doca_flow_error
doca_flow_ip_addr
doca_flow_fwd
doca_flow_tun
doca_netflow_flowset_field
doca_flow_port_cfg

U

user_data
doca_dpi_result

V

vlan_id
doca_flow_match
vxlan_tun_id
doca_flow_tun

