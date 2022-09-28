DOCA Documentation v1.4
4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

action
doca_dpi_sig_info
action_descs
doca_flow_pipe_cfg
action_idx
doca_flow_actions
actions
doca_flow_pipe_cfg
address
doca_flow_action_field
aging
doca_flow_monitor
aging_res
doca_flow_grpc_response
attr
doca_flow_pipe_cfg

B

base
doca_dma_job_memcpy
buffer
doca_regex_job_request

C

cb
doca_flow_cfg
cbs
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cfg
doca_flow_grpc_pipe_cfg
cir
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cookie
doca_comm_channel_init_attr
ctx
doca_job

D

decap
doca_flow_actions
detected_matches
doca_regex_job_response
devargs
doca_flow_port_cfg
dst_buff
doca_dma_job_memcpy
dst_ip
doca_flow_action_descs
doca_flow_encap_action
doca_dpi_parsing_info
dst_mac
doca_flow_encap_action
doca_flow_action_descs
dst_port
doca_flow_action_descs

E

encap
doca_flow_actions
entry_id
doca_flow_grpc_response
entry_status
doca_flow_grpc_response
error
doca_flow_grpc_response
eth_type
doca_flow_action_descs
ethertype
doca_dpi_parsing_info

F

flags
doca_comm_channel_init_attr
doca_job
doca_flow_monitor
doca_flow_actions
doca_flow_match
fwd
doca_flow_grpc_fwd

G

gre_key
doca_flow_tun
gtp_teid
doca_flow_tun

H

has_encap
doca_flow_actions

I

id
doca_regex_job_request
doca_regex_job_response
in_dst_ip
doca_flow_match
in_dst_mac
doca_flow_match
in_dst_port
doca_flow_match
in_eth_type
doca_flow_match
in_l4_type
doca_flow_match
in_src_ip
doca_flow_match
in_src_mac
doca_flow_match
in_src_port
doca_flow_match
in_tcp_flags
doca_flow_match
in_vlan_tci
doca_flow_match
info
doca_dpi_result
doca_dpi_grpc_result
ipv4
doca_dpi_parsing_info
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6
doca_dpi_parsing_info
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_root
doca_flow_pipe_attr

L

l4_dport
doca_dpi_parsing_info
l4_protocol
doca_dpi_parsing_info
l4_sport
doca_dpi_parsing_info
length
doca_regex_match

M

match
doca_flow_pipe_cfg
match_mask
doca_flow_pipe_cfg
match_start
doca_regex_match
matched
doca_dpi_result
doca_dpi_grpc_result
matches
doca_regex_job_response
matches_mempool
doca_regex_job_response
max_packets_per_queue
doca_dpi_config_t
max_sig_match_len
doca_dpi_config_t
maxmsgs
doca_comm_channel_init_attr
message
doca_flow_error
meta
doca_flow_match
doca_flow_actions
doca_flow_action_descs
mod_dst_ip
doca_flow_actions
mod_dst_mac
doca_flow_actions
mod_dst_port
doca_flow_actions
mod_src_ip
doca_flow_actions
mod_src_mac
doca_flow_actions
mod_src_port
doca_flow_actions
mod_vlan_id
doca_flow_actions
mode_args
doca_flow_cfg
monitor
doca_flow_pipe_cfg
msgsize
doca_comm_channel_init_attr

N

name
doca_dpi_sig_data
doca_flow_pipe_attr
nb_actions
doca_flow_pipe_attr
nb_counters
doca_flow_resources
nb_entries_processed
doca_flow_grpc_response
nb_flows
doca_flow_pipe_attr
nb_hairpin_q
doca_flow_grpc_env_cfg
nb_http_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_matches
doca_dpi_stat_info
nb_meters
doca_flow_resources
nb_other_l4
doca_dpi_stat_info
nb_other_l7
doca_dpi_stat_info
nb_ports
doca_flow_grpc_env_cfg
nb_queues
doca_flow_grpc_env_cfg
doca_dpi_config_t
nb_scanned_pkts
doca_dpi_stat_info
nb_ssl_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_tcp_based
doca_dpi_stat_info
nb_udp_based
doca_dpi_stat_info
next
doca_regex_match
next_pipe
doca_flow_fwd
next_pipe_id
doca_flow_grpc_fwd
nr_shared_resources
doca_flow_cfg
num_bytes_to_copy
doca_dma_job_memcpy
num_matches
doca_regex_job_response
num_of_queues
doca_flow_fwd

O

offset
doca_flow_action_field
out_dst_ip
doca_flow_match
out_dst_mac
doca_flow_match
out_dst_port
doca_flow_match
out_eth_type
doca_flow_match
out_l4_type
doca_flow_match
out_src_ip
doca_flow_match
out_src_mac
doca_flow_match
out_src_port
doca_flow_match
out_tcp_flags
doca_flow_match
out_vlan_tci
doca_flow_match

P

pipe_id
doca_flow_grpc_response
doca_flow_grpc_bindable_obj
pkt
doca_dpi_grpc_result
doca_dpi_result
pkt_meta
doca_flow_meta
doca_flow_action_descs_meta
port
doca_flow_pipe_cfg
port_id
doca_flow_grpc_bindable_obj
doca_flow_port_cfg
doca_flow_grpc_pipe_cfg
doca_flow_fwd
port_meta
doca_flow_meta
priv_data_size
doca_flow_port_cfg
protocol
doca_flow_tun

Q

queue_depth
doca_flow_cfg
queues
doca_flow_cfg

R

reserve_main_thread
doca_flow_grpc_env_cfg
resource
doca_flow_cfg
result
doca_dma_memcpy_result
doca_event
rss_flags
doca_flow_fwd
rss_mark
doca_flow_fwd
rss_queues
doca_flow_fwd
rule_group_ids
doca_regex_job_request
rule_id
doca_regex_match

S

seg_len
doca_dpi_grpc_generic_packet
segment
doca_dpi_grpc_generic_packet
server_address
doca_dpi_config_t
shared_counter_id
doca_flow_monitor
shared_meter_id
doca_flow_monitor
sig_id
doca_dpi_sig_info
doca_dpi_sig_data
src_buff
doca_dma_job_memcpy
src_ip
doca_dpi_parsing_info
doca_flow_encap_action
doca_flow_action_descs
src_mac
doca_flow_encap_action
doca_flow_action_descs
src_port
doca_flow_action_descs
status_flags
doca_regex_job_response
doca_dpi_grpc_result
doca_dpi_result
success
doca_flow_grpc_response

T

total_bytes
doca_flow_query
total_pkts
doca_flow_query
ttl
doca_flow_action_descs
doca_flow_actions
tun
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
tunnel
doca_flow_action_descs
type
doca_flow_port_cfg
doca_flow_error
doca_event
doca_job
doca_flow_action_desc
doca_flow_grpc_bindable_obj
doca_flow_ip_addr
doca_flow_tun
doca_flow_fwd
doca_flow_pipe_attr

U

u32
doca_flow_meta
doca_flow_action_descs_meta
user_data
doca_flow_monitor
doca_dpi_grpc_result
doca_dpi_result
doca_event
doca_job
doca_flow_aged_query

V

vlan_id
doca_flow_action_descs
vlan_tci
doca_flow_encap_action
vxlan_tun_id
doca_flow_tun

