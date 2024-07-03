NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0  Class AppWorker

Class AppWorker

Nested Relationships

Nested Types

Class Documentation

class AppWorker

Public Types

enum class WorkerMessageCode

Values:

enumerator kExecuteFragments

enumerator kNotifyWorkerExecutionFinished

enumerator kTerminateWorker

Public Functions

explicit AppWorker(Application *app)

virtual ~AppWorker()

CLIOptions *options()

std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments()

FragmentGraph &fragment_graph()

service::AppWorkerServer *server(std::unique_ptr<service::AppWorkerServer> &&server)

service::AppWorkerServer *server()

bool execute_fragments(std::unordered_map<std::string, std::vector<std::shared_ptr<holoscan::ConnectionItem>>> &name_connection_list_map)

bool terminate_scheduled_fragments()

void submit_message(WorkerMessage &&message)

void process_message_queue()

Friends

friend class service::AppWorkerServer

struct WorkerMessage

Public Members

WorkerMessageCode code

std::any data
Previous Class Application
Next Class Arg
© Copyright 2022-2024, NVIDIA. Last updated on Jul 3, 2024
content here