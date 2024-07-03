Class Component
Defined in File component.hpp
Base Type
public holoscan::ComponentBase(Class ComponentBase)
Derived Types
public holoscan::Condition(Class Condition)
public holoscan::NetworkContext(Class NetworkContext)
public holoscan::Resource(Class Resource)
public holoscan::Scheduler(Class Scheduler)
- class Component : public holoscan::ComponentBase
-
void update_params_from_args()
-
inline virtual void set_parameters()
-
void update_params_from_args(std::unordered_map<std::string, ParameterWrapper> ¶ms)
-
std::shared_ptr<ComponentSpec> spec_
- friend class holoscan::gxf::GXFExecutor
Common class for all non-Operator components.
This class is the base class for all non-Operator components including
holoscan::Condition,
holoscan::Resource,
holoscan::NetworkContext,
holoscan::Scheduler It is used to define the common interface for all components.
holoscan::Operator does not inherit from this class as it uses
holosccan::OperatorSpec instead of
holoscan::ComponentSpec.
