NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
Class Component

Inheritance Relationships

Base Type

Derived Types

Class Documentation

class Component : public holoscan::ComponentBase

Common class for all non-Operator components.

This class is the base class for all non-Operator components including holoscan::Condition, holoscan::Resource, holoscan::NetworkContext, holoscan::Scheduler It is used to define the common interface for all components.

holoscan::Operator does not inherit from this class as it uses holosccan::OperatorSpec instead of holoscan::ComponentSpec.

Subclassed by holoscan::Condition, holoscan::NetworkContext, holoscan::Resource, holoscan::Scheduler

Protected Functions

void update_params_from_args()
inline virtual void set_parameters()
void update_params_from_args(std::unordered_map<std::string, ParameterWrapper> &params)

Protected Attributes

std::shared_ptr<ComponentSpec> spec_

Friends

friend class holoscan::gxf::GXFExecutor
