Class CountCondition
Defined in File count.hpp
Base Type
public holoscan::gxf::GXFCondition(Class GXFCondition)
-
class CountCondition : public holoscan::gxf::GXFCondition
-
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline CountCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
- CountCondition() = default
- inline explicit CountCondition(int64_t count)
- inline virtual const char *gxf_typename() const override
- inline void count(int64_t count)
- inline int64_t count()
-
virtual void setup(ComponentSpec &spec) override
Define the condition specification.
- Parameters
spec – The reference to the component specification.
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
Previous Class Config
Next Class CPUResourceMonitor