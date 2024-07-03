Class GXFResource
Defined in File gxf_resource.hpp
Base Types
public holoscan::Resource(Class Resource)
public holoscan::gxf::GXFComponent(Class GXFComponent)
Derived Types
public holoscan::Allocator(Class Allocator)
public holoscan::Clock(Class Clock)
public holoscan::GXFComponentResource(Class GXFComponentResource)
public holoscan::Receiver(Class Receiver)
public holoscan::SerializationBuffer(Class SerializationBuffer)
public holoscan::StdComponentSerializer(Class StdComponentSerializer)
public holoscan::StdEntitySerializer(Class StdEntitySerializer)
public holoscan::Transmitter(Class Transmitter)
public holoscan::UcxComponentSerializer(Class UcxComponentSerializer)
public holoscan::UcxEntitySerializer(Class UcxEntitySerializer)
public holoscan::UcxHoloscanComponentSerializer(Class UcxHoloscanComponentSerializer)
public holoscan::UcxSerializationBuffer(Class UcxSerializationBuffer)
- class GXFResource : public holoscan::Resource, public holoscan::gxf::GXFComponent
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline GXFResource(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
-
GXFResource() = default
-
GXFResource(const std::string &name, nvidia::gxf::Component *component)
-
virtual void initialize() override
-
virtual void add_to_graph_entity(Operator *op)
-
virtual void set_parameters() override
-
bool handle_dev_id(std::optional<int32_t> &dev_id_value)
-
std::string gxf_typename_ = "unknown_gxf_typename"
- friend class holoscan::gxf::GXFExecutor
- friend class holoscan::Operator
