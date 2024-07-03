NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
Class Params

Class Documentation

class Params

Public Functions

Params()

Params(const std::string&, const std::string&, bool, int device_id_ = 0)

const std::string get_model_path() const

const std::string get_instance_name() const

const std::vector<std::string> get_input_tensor_names() const

const std::vector<std::string> get_output_tensor_names() const

bool get_cuda_flag() const

int get_device_id() const

unsigned int get_temporal_id() const

void set_model_path(const std::string&)

void set_device_id(int)

void set_temporal_id(unsigned int&)

void set_instance_name(const std::string&)

void set_cuda_flag(bool)

void set_tensor_names(const std::vector<std::string>&, bool)
