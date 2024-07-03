NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0  Class Transmitter

Class Transmitter

Inheritance Relationships

Base Type

Derived Types

Class Documentation

class Transmitter : public holoscan::gxf::GXFResource

Base transmitter class.

Transmitters are used by output ports to emit messages.

Subclassed by holoscan::DoubleBufferTransmitter, holoscan::UcxTransmitter

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline Transmitter(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)

Transmitter() = default

Transmitter(const std::string &name, nvidia::gxf::Transmitter *component)

inline virtual const char *gxf_typename() const override

nvidia::gxf::Transmitter *get() const
Previous Class Topology
Next Class UcxComponentSerializer
© Copyright 2022-2024, NVIDIA. Last updated on Jul 3, 2024
content here